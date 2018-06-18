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习近平讲述如何为乡村振兴提供人才保障

学习中国 学习中国 3天前

 

　　乡村振兴，人才是魂。人才匮乏，一直是影响和制约农业、农村发展的一大瓶颈。乡村没有人才，再好的政策也难以实施，再好的资源也难以利用。如何破解乡村人才难题？近日，习近平在山东考察时指出：“乡村振兴，人才是关键。要积极培养本土人才，鼓励外出能人返乡创业，鼓励大学生村官扎根基层，为乡村振兴提供人才保障。”请随“学习中国”小编一起学习。

2018年6月12日至14日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东考察。这是14日上午，习近平在济南市章丘区双山街道三涧溪村，同村民们亲切交谈。

　　培养本土人才。当前，农村普遍缺少懂三农、懂市场、懂管理且能扎根农村干事创业的适用型人才，导致很多乡村资源没有得到充分利用。在发现和使用农村人才的问题上，眼睛不能只盯着外面的世界，还要善于从脚下的土地上去发现人才，培养“本土能人”。习近平强调，乡村振兴“要发挥好本土人才的作用，他们长期扎根农村，特别是在改革开放初期，一大批本身能力强的基层党组织带头人敬业爱乡、造福一方，带动了本地发展，作出巨大贡献”。针对农村缺少适用人才的问题，要善于自身挖潜，积极培育新型职业农民。习近平要求，“就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民”。

鼓励外出能人返乡创业。目前，乡村特别是贫困村，大批有文化、懂技术、会经营的农村青壮年劳动力以自发进城务工或经商的方式大量外流，出现农村人口“老龄化”、农村“空心化”现象，致使农村发展中人才短缺的问题日益显现和突出。乡村要振兴，就要改变人才由农村向城市单向流动的局面，让曾经“走出去”的成功人士“走回来”，实现“人才回流”，把在城市里积累的经验、技术以及资金带回本土，造福乡梓。要营造良好的创业环境，制定人才、财税等优惠政策，为人才搭建干事创业的平台，吸引各类人才返乡创业，激活农村的创新活力。要借血缘、亲缘、地缘纽带，通过搭建感情联络平台，引导扶持在外乡贤、原籍大学生以及优秀外出务工人员回乡创业兴业。要创造尊重返乡创业的社会环境，让返乡创业者有自豪感，给其中的优秀人才提供更多政治上的荣誉,让务农成为有体面的职业,确保乡村本土人才回得来、留得住。习近平指出：“将来还要引进职业农民，让大学生甚至是海归人才主动回乡务农，使得农业成为有奔头的产业。”

鼓励大学生村官扎根基层。新时代的乡村需要更多新鲜血液。大学生村官工作是党中央做出的一项重大战略决策，是向农村输血的重要途径。在实际工作中，大学生村官在广大农村发挥着积极的作用，一大批有文化、懂技术、会经营、善管理的大学生村官，帮助农民群众理清思路、加快发展，引导农民群众崇尚科学、弘扬新风，成为乡村振兴不可或缺的一支队伍。但在一些村民和村干部眼中，大学生村官是“组织上派来的人”，是“干三年就走的外人”。改变这种情况，就要鼓励大学生村官将梦想筑在乡村，用激情点燃乡村，真心扎根基层。要注重建立引导和鼓励高校毕业生到基层工作“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制，让大学生“愿下来，又留得住”。要让大学生村官成为基层党组织的带头人，为乡村振兴提供组织保证。习近平强调，乡村振兴，“要夯实基层党组织基础，通过第一书记、大学生村官、农村工作队等形式筑牢基层党组织。”

　  乡村振兴，人才是基石。习近平指出：“要推动乡村人才振兴，把人力资本开发放在首要位置，强化乡村振兴人才支撑，加快培育新型农业经营主体，让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心，让愿意上山下乡、回报乡村的人更有信心，激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。”

（本文来源：学习中国）

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