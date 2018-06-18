习近平讲述如何为乡村振兴提供人才保障

当前，农村普遍缺少懂三农、懂市场、懂管理且能扎根农村干事创业的适用型人才，导致很多乡村资源没有得到充分利用。在发现和使用农村人才的问题上，眼睛不能只盯着外面的世界，还要善于从脚下的土地上去发现人才，培养“本土能人”。习近平强调，乡村振兴“要发挥好本土人才的作用，他们长期扎根农村，特别是在改革开放初期，一大批本身能力强的基层党组织带头人敬业爱乡、造福一方，带动了本地发展，作出巨大贡献”。针对农村缺少适用人才的问题，要善于自身挖潜，积极培育新型职业农民。习近平要求，“就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民”。

鼓励外出能人返乡创业。目前，乡村特别是贫困村，大批有文化、懂技术、会经营的农村青壮年劳动力以自发进城务工或经商的方式大量外流，出现农村人口“老龄化”、农村“空心化”现象，致使农村发展中人才短缺的问题日益显现和突出。乡村要振兴，就要改变人才由农村向城市单向流动的局面，让曾经“走出去”的成功人士“走回来”，实现“人才回流”，把在城市里积累的经验、技术以及资金带回本土，造福乡梓。要营造良好的创业环境，制定人才、财税等优惠政策，为人才搭建干事创业的平台，吸引各类人才返乡创业，激活农村的创新活力。要借血缘、亲缘、地缘纽带，通过搭建感情联络平台，引导扶持在外乡贤、原籍大学生以及优秀外出务工人员回乡创业兴业。要创造尊重返乡创业的社会环境，让返乡创业者有自豪感，给其中的优秀人才提供更多政治上的荣誉,让务农成为有体面的职业,确保乡村本土人才回得来、留得住。习近平指出：“将来还要引进职业农民，让大学生甚至是海归人才主动回乡务农，使得农业成为有奔头的产业。”

鼓励大学生村官扎根基层。新时代的乡村需要更多新鲜血液。大学生村官工作是党中央做出的一项重大战略决策，是向农村输血的重要途径。在实际工作中，大学生村官在广大农村发挥着积极的作用，一大批有文化、懂技术、会经营、善管理的大学生村官，帮助农民群众理清思路、加快发展，引导农民群众崇尚科学、弘扬新风，成为乡村振兴不可或缺的一支队伍。但在一些村民和村干部眼中，大学生村官是“组织上派来的人”，是“干三年就走的外人”。改变这种情况，就要鼓励大学生村官将梦想筑在乡村，用激情点燃乡村，真心扎根基层。要注重建立引导和鼓励高校毕业生到基层工作“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制，让大学生“愿下来，又留得住”。要让大学生村官成为基层党组织的带头人，为乡村振兴提供组织保证。习近平强调，乡村振兴，“要夯实基层党组织基础，通过第一书记、大学生村官、农村工作队等形式筑牢基层党组织。”