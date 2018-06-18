中华龙舟如何奋楫争先？习近平这些话要牢记

来源：央视网

“五月五，过端午。赛龙舟，敲锣鼓。”一首童谣描绘了端午节赛龙舟的热闹场面。

自古以来，“舟”在中华传统文化里有着深刻寓意。习近平曾多次以“舟”为喻：谈初心，“依水行舟，忠诚为民”；谈改革，“逆水行舟，不进则退”；谈国际关系，“风雨同舟”“同舟共济”……

这既是生动比喻，又是思想引领。奔腾不息的时代大潮中，中华龙舟乘风破浪。新时代的领路人习近平，指引着13亿中国人民奋楫击水，勇往向前。

2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告。来源：新华社

谈初心

——“依水行舟，忠诚为民。”

1921年7月，中国共产党第一次全国代表大会在上海召开。由于被巡捕窥探，代表们随后辗转来到浙江嘉兴，在南湖的一条游船上完成大会议程。

这条游船因此获得了一个永载史册的名字——红船。

习近平在《弘扬“红船精神” 走在时代前列》一文中这样写到：

“中国共产党从诞生那天起，从来就没有自己的私利，而是以全心全意为人民谋福利为根本宗旨。密切联系群众是我们党区别于其他任何一个政党的显著标志。依水行舟，忠诚为民，成为贯穿中国革命和建设全过程的一条红线，也是‘红船精神’的本质所在。”

设计：石天馨

始终把人民放在最重要位置，与人民同甘苦共命运，是习近平执政理念的核心思想。

2017年10月31日，习近平带领中共中央政治局常委来到浙江嘉兴，瞻仰南湖红船、参观南湖革命纪念馆。习近平感慨：“小小红船承载千钧，播下了中国革命的火种，开启了中国共产党的跨世纪航程。”

习近平伫立岸边，久久眺望清波荡漾的远方。

“我们党已经走过了95年的历程，但我们要永远保持建党时中国共产党人的奋斗精神，永远保持对人民的赤子之心。” 习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上强调。

权为民所用、情为民所系、利为民所谋。习近平用实际行动书写着执政为民的篇章。

“只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题，我们就不能安之若素。”

“要坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，我们的重大工作和重大决策必须识民情、接地气。”

“我们一定要始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，夙夜在公，勤勉工作，努力向历史、向人民交出一份合格的答卷。”

谈作风建设

——“逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。”

2012年12月4日，党的十八大闭幕不久，十八届中央政治局便召开会议，审议关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。这次会议对调查研究、会议活动、文件简报、出访活动、警卫工作、新闻报道、文稿发表、勤俭节约等细节问题都提出了具体要求。

党的十八以来，以习近平同志为核心的党中央聚焦作风建设， 以“永远在路上”的执着把全面从严治党引向深入，开创全面从严治党新局面。

设计：石天馨

“作风建设永远在路上，永远没有休止符，必须抓常、抓细、抓长，持续努力、久久为功。逆水行舟，一篙不可放缓；滴水穿石，一滴不可弃滞。”2014年10月，习近平在党的群众路线教育实践活动总结大会上如是说。

“党的作风就是党的形象，关系人心向背，关系党的生死存亡。我们党作为一个在中国长期执政的马克思主义政党，对作风问题任何时候都不能掉以轻心。”

“要以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去，善始善终、善做善成，防止虎头蛇尾，让全党全体人民来监督，让人民群众不断看到实实在在的成效和变化。”

“落实中央八项规定精神是一场攻坚战、持久战，要坚定不移做好工作。”

……

“水可载舟，亦可覆舟。”以习近平同志为核心的党中央深刻理解“水”与“舟”的关系，在伟大实践中不断赢得民心，凝聚民力。

谈改革

——“在激烈的国际竞争中前行，就如同逆水行舟，不进则退。改革是由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中而深化。”

2018年6月13日，正在山东考察的习近平来到万华烟台工业园。得知企业走出一条引进、消化、吸收、再创新直至自主创造的道路时，习近平有感而发：“没有不可能的事情，就要有这么一股劲儿，正像屈原讲的‘路漫漫其修远兮，吾将上下而求索’。谁说国企搞不好？要搞好就一定要改革，抱残守缺不行，改革能成功，就能变成现代企业。”

习近平在多次调研和讲话中，都曾强调改革开放的重要地位和中国改革开放的坚定决心：

“改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。”

“改革开放中的矛盾只能用改革开放的办法来解决。”

“中国已经进入改革的深水区，需要解决的都是难啃的硬骨头，这个时候需要‘明知山有虎，偏向虎山行’的勇气，不断把改革推向前进。”

“我们要以勇于自我革命的气魄、坚忍不拔的毅力推进改革，敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀，敢于触及深层次利益关系和矛盾，坚决冲破思想观念束缚，坚决破除利益固化藩篱，坚决清除妨碍社会生产力发展的体制机制障碍。”

……

改革之路从无坦途，但惟其艰难，方显勇毅，惟其笃行，才弥足珍贵。每次变革，中国都在直面问题中绘就更加波澜壮阔的时代画卷。

设计：石天馨 制作：李夏

谈对外关系

——“同舟共济”“风雨同舟”

“中国将始终同拉美国家长期友好、同舟共济，坚定支持拉美国家探索符合国情的发展道路，坚定支持拉美实现联合自强、发展振兴，坚定支持拉美在国际和地区事务中发挥更大作用。” 2016年11月21日，习近平在秘鲁国会发表了题为《同舟共济、扬帆远航，共创中拉关系美好未来》的演讲。

“同舟共济”是习近平使用较多的外交词汇之一，体现了我国对外关系的基本立场。

“自古以来，中华民族就积极开展对外交往通商，而不是对外侵略扩张；执着于保家卫国的爱国主义，而不是开疆拓土的殖民主义。”对和平、和睦、和谐的追求深深植根于中华民族的精神血脉。

“当今世界，各国相互依存、休戚与共，我们要顺势而为，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体。” 着眼世界发展大势，习近平高瞻远瞩提出共建“人类命运共同体”。在不同场合，他多次向世界传递“和”的理念，得到国际社会广泛认同。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平与发展的重要动力。”随着中华文化乘“舟”远航，越来越多人被中华文化的魅力征服。

未来，这个载有13亿人的“中华龙舟”，必将在齐心奋楫中，书写更加壮丽的篇章。（文/孟利铮）