解读丨五年前开启的这场教育实践活动，它带来的改变你感受到了吗？

原创： 央视评论员 央视新闻

2013年6月18日，党的群众路线教育实践活动工作会议在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，对全党开展教育实践活动进行部署。他强调指出，开展党的群众路线教育实践活动，是实现党的十八大确定的奋斗目标的必然要求，是保持党的先进性和纯洁性、巩固党的执政基础和执政地位的必然要求，是解决群众反映强烈的突出问题的必然要求。

△2013年6月18日，习近平在党的群众路线教育实践活动工作会议上发表讲话

教育实践活动标准高 动真格

按照党中央部署，党的群众路线教育实践活动从2013年6月开始，自上而下、上下结合，分两批有序进行，到2014年9月底基本结束。

以习近平同志为核心的党中央对如何开展教育实践活动，一开始就确立高标准，一开始就从自身做起，一开始就讲认真动真格，持续向全党全社会传递信心和力量。

2013年6月22日至25日，中共中央政治局召开专门会议，对照检查落实中央八项规定情况，带头查摆“四风”问题，率先开展批评和自我批评。根据中央统一安排，中共中央政治局常委在第一批教育实践活动中分别联系一个省，进行具体指导，发挥示范带动作用，习近平联系河北省。2013年7月11日至12日，习近平先后来到正定县、平山县西柏坡、石家庄市区，深入农村、机关，与各级干部和党员、群众座谈，实地调研指导河北省第一批教育实践活动。

△习近平在焦裕禄同志纪念馆

在第二批教育实践活动中，中央政治局常委分别联系一个县，习近平联系兰考县。2014年3月17日至18日，习近平深入农村和窗口服务单位，同干部群众交流座谈、听取意见和建议，实地指导兰考县教育实践活动。

一年多的教育活动取得实效

一年多的教育活动，取得实实在在的成效。

——取消、下放13.7万多项行政审批事项，查处“吃拿卡要”“庸懒散拖”问题5万多起、6万多人。 ——查处在公务活动和节日期间赠送、接受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证的问题1.3万多起、4024人。查处公款吃喝、参与高消费的问题3083起、4144人。 ——清理清退公务用车11.4万多辆，调整清理办公用房面积2227.6万平方米，停建楼堂馆所2580个。 ……

2014年10月8日，习近平总书记在党的群众路线教育实践活动总结大会上发表重要讲话指出，整个活动进展有序、扎实深入，达到了预期目的，取得了重大成果。广大党员、干部受到马克思主义群众观点的深刻教育，贯彻党的群众路线的自觉性和坚定性明显增强，形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风得到有力整治，群众反映强烈的突出问题得到有效解决。

央视解读

五年，能够改变什么？

从不同镜头透视，答案会截然不同。对领导干部来说，进老乡家、拉家常话更多了，钻会所门、动公务车更少了；对老百姓而言，去政府办事更方便了，看工作人员脸色更少了；对地方发展来说，干部的干劲更足了，懈怠情绪减轻了；对党风政风社风而言，清风徐来顿感清爽，污浊气息慢慢消散……这样的改变在很大程度上得益于五年前的那次大会，它注定要在党和国家发展进程中写下不凡的一笔。

2013年6月18日，党的群众路线教育实践活动工作会议召开。习近平总书记在讲话中指出，对作风之弊、行为之垢来一次大排查、大检修、大扫除，切实解决人民群众反映强烈的突出问题。从一开始，这场自上而下分两批开展的教育实践活动，就带有明确的问题导向、细致的任务清单、有力的方式方法，借党的优良传统，解各级的作风之患。

回顾过去的五年，回放党的群众路线教育实践活动全过程，可以清晰地发现——

这场“领导带头、以上率下”的活动，让各级领导干部认识到什么是好的作风、如何与群众打成一片； 这场“以知促行、以行促知”的活动，让灵魂深处的教育与躬身必行的实践充分结合，抓得实、做得深、走得远； 这场“相信群众、敞开大门”的活动，让党员干部真正意识到让群众满意是根本标准，群众意见是一把标尺。

△资料图

今天，当我们历经党的群众路线教育实践活动的洗礼后，有一个信念应该更为坚定：我们党来自人民、植根人民、服务人民，党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。正如党的群众路线教育实践活动，集中解决“四风”问题那样，这是群众深恶痛绝、反映最强烈的问题，也是损害党群干群关系的重要根源所在。事实也证明，群众的眼睛是雪亮的，一切改变尽收眼底，不正之风离我们远了，群众离我们更近了。

逆水行舟，一篙不可放缓；滴水穿石，一滴不可弃滞。活动结束了，密切联系群众还要继续吗？教育实践告一段落，作风问题还会滋生吗？五年过去了，保持党的先进性和纯洁性的制度建设能长效吗？这不仅是老百姓关切的问题，也是我们今天的“发力点”。现实也折射出不少新问题，一些地方干部联系群众的动力不足，深入群众的方法不对，形式主义还在作秀，整改问题并未到位，“老问题再露头”的反弹有之、“老问题新形式”的反复有之、“新问题新花样”的反常有之……怎么看、怎么办的现实情况警醒着各级领导干部，抓作风建设务必一丝都不能放松、一刻都不能停顿。

△2014年10月8日，习近平在党的群众路线教育实践活动总结大会上发表重要讲话

习近平总书记强调，这一次党的群众路线教育实践活动基本结束了，但贯彻党的群众路线、保持党同人民群众的血肉联系的历史进程永远不会结束。历史一再启示，我们党始终要求全党同志坚持光荣传统、发扬优良传统，为党和人民事业不断从胜利走向胜利提供了重要保障；现实也一再提醒，人民群众中蕴藏着治国理政、管党治党的智慧和力量。正所谓，始终保持党同人民群众的血肉联系、加强和改进党的作风建设，永远在路上，永远没有休止符。这也是今天，我们重温讲话精神、坚定信念再出发的意义所在。

文丨央视评论特约撰稿 石中

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