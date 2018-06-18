习近平要求把这项工作作为重大政治任务

原创： 学习中国 学习中国
“没有比人更高的山，没有比脚更长的路。”让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。习近平近日对脱贫攻坚工作作出重要指示：“各级党委和政府要把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，强化中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，强化党政一把手负总责的领导责任制，明确责任、尽锐出战、狠抓实效。”请随“学习中国”小编一起学习。 2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会作报告。 一、明确责任 明确责任是全面打好精准脱贫攻坚战的基础。打好脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会、实现我们党第一个百年奋斗目标具有十分重要的意义。只有明确责任，深化使命担当，才能不断夯实打好打赢脱贫攻坚战的政治基础。习近平指出：“要层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状。要建立年度脱贫攻坚报告和督察制度，加强督察问责。” 全面落实责任制。习近平在党的十九大报告中提出要“坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制”“强化党政一把手负总责的责任制”。这进一步明确了从中央到地方打赢脱贫攻坚战的组织架构：中央是打赢脱贫攻坚战的中枢，负责顶层设计，统筹全局，主要负责统筹制定扶贫开发大政方针，出台重大政策举措，规划重大工程项目。省对当地的扶贫脱贫工作负总责，抓好目标确定、项目下达、资金投放、组织动员、监督考核等工作。市县则是打赢脱贫攻坚战的基层工作队，一家一户一村地精准扶贫、精准脱贫，党政一把手则充当指挥员的角色，要为脱贫攻坚签责任书、立军令状。要层层签订脱贫攻坚责任书，扶贫开发任务重的省级党政主要领导要向中央签署脱贫责任书，每年要向中央作扶贫脱贫进展情况的报告。省级党委和政府要向市、县、乡镇提出要求，层层落实责任制。 严肃问责追责。有权就有责，失责要问责。动员千遍，不如问责一次。坚决打好打赢脱贫攻坚战的历史使命，必须有担当的作为和铁面无私的问责。脱贫攻坚推进到哪里，监督执纪问责就要跟进到哪里。有了“问责”这道“紧箍咒”，“形式主义、官僚主义、搞数字脱贫”等问题必会无处遁形，进而倒逼党员干部每日三省“责任”二字，促使其时刻把扶贫工作放在心上，抓在手上；有了“问责”这把“安全锁”，方能确保扶贫政策落地结果、扶贫资金项目惠及贫困群众，经得住历史的检验。为此，各级党委要充分发挥好总揽全局、协调各方的领导核心作用，层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状，动员和凝聚全社会力量，坚决打赢脱贫攻坚战。 2017年6月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山西太原市主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会并发表重要讲话。 二、尽锐出战 打好脱贫攻坚战，关键在人，在人的观念、能力、干劲。脱贫攻坚是一个复杂而巨大的系统工程，零敲碎打、单兵突进都不行，唯有凝聚合力，尽锐出战，才能有效推动贫困群众稳定脱贫、逐步致富，确保如期完成脱贫攻坚目标任务。 难干的事要派能干的人，有针对性地选配政治素质高、工作能力强、熟悉“三农”工作的干部担任贫困乡镇党政主要领导。根据贫困村的实际需求，精准选配第一书记，精准选派驻村工作队。2017年12月印发的《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的指导意见》，要求加大选派力度，增强帮扶效果，强化管理措施，提高服务水平，让驻村干部更好发挥战斗堡垒作用。2017年，在贫困地区的12.8万个贫困村和经济发展薄弱村，已派驻19万多第一书记、77万多驻村干部。习近平指出：“要把脱贫攻坚实绩作为选拔任用干部的重要依据，在脱贫攻坚第一线考察识别干部，激励各级干部到脱贫攻坚战场上大显身手。要把夯实农村基层党组织同脱贫攻坚有机结合起来，选好一把手、配强领导班子。”国务院扶贫办党组成员夏更生指出，深度贫困村是打赢脱贫攻坚战最薄弱的环节，也是帮扶工作的重中之重，各地都加强了选优派强的力度，驻村工作队一般都派中央国家机关和省直机关的干部，队长一般是由处级干部或者处级后备干部担任。 贫困群众既是扶贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体，要充分发挥贫困群众脱贫致富的主体作用。近年来，许多贫困户作为精准扶贫的受益者有了“真金白银”的“获得感”，有些人希望国家多拨资金、多给政策，这样的心态固然情有可原，但“临渊羡鱼，不如退而结网”。加强扶贫同扶志、扶智相结合，激发贫困群众积极性和主动性，激励和引导贫困群众从思想上淡化“贫困意识”，摒弃“等靠要”的依赖心理，消除“穷自在”的消极心态，把事事求诸于人转为先求诸于己，自力更生，用好用足用活政策，积极通过辛勤劳动和自身努力改变命运。改进帮扶方式，提倡多劳多得，营造勤劳致富、光荣脱贫氛围，当贫困地区群众脱贫愿望足够强烈，能够由“要我脱贫”转变成“我要脱贫”，脱贫攻坚战才能真正打出气势、战出成效。 2018年6月12日至14日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东考察。这是14日上午，习近平来到济南市章丘区双山街道三涧溪村，同村民赵顺利一家拉家常。 三、狠抓实效 脱贫攻坚战是一场硬仗，党员干部一定要撸起袖子加油干，要真抓落实，将脱贫任务放在心里，落实到行动上。习近平指出：“脱贫攻坚时间紧、任务重，必须真抓实干、埋头苦干。” 确保脱贫标准得到严格执行。中共中央、国务院2015年11月做出的《关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确全国规定了脱贫标准是：“到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。”这是一个立体和综合的标准。进一步明确打赢脱贫攻坚战的目标任务是刚性的，是一定要如期兑现的庄严承诺，必须要按期保质保量地实现目标、完成任务。在贫困发生率必须低于2%（西部地区低于3%）、脱贫人口错退率必须低于2%、贫困人口漏评率必须低于2%和群众认可度必须高于90%这四项指标中，如果其中任何一项指标不达标，贫困县就不能脱贫摘帽，从而用精准的脱贫标准，使扶贫脱贫得到人民认可、经得起历史检验。习近平指出：“我们要立下愚公移山志，咬定目标、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。” 突出问题导向，坚持精准发力。有些地方、有些干部不在扶贫上面下功夫，而是热衷于“算账”，千方百计“算”出帮扶对象的脱贫的“成绩”。部分地区甚至为了彰显脱贫成绩，在扶贫工作数据上造假，笔头动动就调高了贫困户收入、减少贫困人口的数量。这种形式主义和官僚主义做法很容易把扶贫工作引入“脱实向虚”的误区。国务院扶贫办主任刘永富说，扶贫工作目前还存在不落实、不到位、不精准的问题，还存在形式主义、官僚主义等作风问题和资金使用不规范、腐败等违规违纪问题。这些困难和问题，都需要拿出切实给力的措施认真解决。要坚持问题导向，集中力量解决脱贫领域“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实、考核评估不严格等突出问题。习近平指出：“脱贫攻坚工作要实打实干，一切工作都要落实到为贫困群众解决实际问题上，切实防止形式主义”。 行百里者半九十。当前脱贫攻坚战进入关键阶段，我们必须聚集各方力量，众志成城，精准扶贫、精准脱贫，夺取脱贫攻坚战的最后胜利，习近平指出：“各级党委和政府要以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，团结带领广大干部群众坚定信心、顽强奋斗，万众一心夺取脱贫攻坚战全面胜利。” （本文来源：学习中国）
“没有比人更高的山，没有比脚更长的路。”让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。习近平近日对脱贫攻坚工作作出重要指示：“各级党委和政府要把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，强化中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，强化党政一把手负总责的领导责任制，明确责任、尽锐出战、狠抓实效。”请随“学习中国”小编一起学习。
2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会作报告。
一、明确责任
明确责任是全面打好精准脱贫攻坚战的基础。打好脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会、实现我们党第一个百年奋斗目标具有十分重要的意义。只有明确责任，深化使命担当，才能不断夯实打好打赢脱贫攻坚战的政治基础。习近平指出：“要层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状。要建立年度脱贫攻坚报告和督察制度，加强督察问责。”
全面落实责任制。习近平在党的十九大报告中提出要“坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制”“强化党政一把手负总责的责任制”。这进一步明确了从中央到地方打赢脱贫攻坚战的组织架构：中央是打赢脱贫攻坚战的中枢，负责顶层设计，统筹全局，主要负责统筹制定扶贫开发大政方针，出台重大政策举措，规划重大工程项目。省对当地的扶贫脱贫工作负总责，抓好目标确定、项目下达、资金投放、组织动员、监督考核等工作。市县则是打赢脱贫攻坚战的基层工作队，一家一户一村地精准扶贫、精准脱贫，党政一把手则充当指挥员的角色，要为脱贫攻坚签责任书、立军令状。要层层签订脱贫攻坚责任书，扶贫开发任务重的省级党政主要领导要向中央签署脱贫责任书，每年要向中央作扶贫脱贫进展情况的报告。省级党委和政府要向市、县、乡镇提出要求，层层落实责任制。
严肃问责追责。有权就有责，失责要问责。动员千遍，不如问责一次。坚决打好打赢脱贫攻坚战的历史使命，必须有担当的作为和铁面无私的问责。脱贫攻坚推进到哪里，监督执纪问责就要跟进到哪里。有了“问责”这道“紧箍咒”，“形式主义、官僚主义、搞数字脱贫”等问题必会无处遁形，进而倒逼党员干部每日三省“责任”二字，促使其时刻把扶贫工作放在心上，抓在手上；有了“问责”这把“安全锁”，方能确保扶贫政策落地结果、扶贫资金项目惠及贫困群众，经得住历史的检验。为此，各级党委要充分发挥好总揽全局、协调各方的领导核心作用，层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状，动员和凝聚全社会力量，坚决打赢脱贫攻坚战。
2017年6月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山西太原市主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会并发表重要讲话。
二、尽锐出战
打好脱贫攻坚战，关键在人，在人的观念、能力、干劲。脱贫攻坚是一个复杂而巨大的系统工程，零敲碎打、单兵突进都不行，唯有凝聚合力，尽锐出战，才能有效推动贫困群众稳定脱贫、逐步致富，确保如期完成脱贫攻坚目标任务。
难干的事要派能干的人，有针对性地选配政治素质高、工作能力强、熟悉“三农”工作的干部担任贫困乡镇党政主要领导。根据贫困村的实际需求，精准选配第一书记，精准选派驻村工作队。2017年12月印发的《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的指导意见》，要求加大选派力度，增强帮扶效果，强化管理措施，提高服务水平，让驻村干部更好发挥战斗堡垒作用。2017年，在贫困地区的12.8万个贫困村和经济发展薄弱村，已派驻19万多第一书记、77万多驻村干部。习近平指出：“要把脱贫攻坚实绩作为选拔任用干部的重要依据，在脱贫攻坚第一线考察识别干部，激励各级干部到脱贫攻坚战场上大显身手。要把夯实农村基层党组织同脱贫攻坚有机结合起来，选好一把手、配强领导班子。”国务院扶贫办党组成员夏更生指出，深度贫困村是打赢脱贫攻坚战最薄弱的环节，也是帮扶工作的重中之重，各地都加强了选优派强的力度，驻村工作队一般都派中央国家机关和省直机关的干部，队长一般是由处级干部或者处级后备干部担任。
贫困群众既是扶贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体，要充分发挥贫困群众脱贫致富的主体作用。近年来，许多贫困户作为精准扶贫的受益者有了“真金白银”的“获得感”，有些人希望国家多拨资金、多给政策，这样的心态固然情有可原，但“临渊羡鱼，不如退而结网”。加强扶贫同扶志、扶智相结合，激发贫困群众积极性和主动性，激励和引导贫困群众从思想上淡化“贫困意识”，摒弃“等靠要”的依赖心理，消除“穷自在”的消极心态，把事事求诸于人转为先求诸于己，自力更生，用好用足用活政策，积极通过辛勤劳动和自身努力改变命运。改进帮扶方式，提倡多劳多得，营造勤劳致富、光荣脱贫氛围，当贫困地区群众脱贫愿望足够强烈，能够由“要我脱贫”转变成“我要脱贫”，脱贫攻坚战才能真正打出气势、战出成效。
2018年6月12日至14日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东考察。这是14日上午，习近平来到济南市章丘区双山街道三涧溪村，同村民赵顺利一家拉家常。
三、狠抓实效
脱贫攻坚战是一场硬仗，党员干部一定要撸起袖子加油干，要真抓落实，将脱贫任务放在心里，落实到行动上。习近平指出：“脱贫攻坚时间紧、任务重，必须真抓实干、埋头苦干。”
确保脱贫标准得到严格执行。中共中央、国务院2015年11月做出的《关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确全国规定了脱贫标准是：“到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。”这是一个立体和综合的标准。进一步明确打赢脱贫攻坚战的目标任务是刚性的，是一定要如期兑现的庄严承诺，必须要按期保质保量地实现目标、完成任务。在贫困发生率必须低于2%（西部地区低于3%）、脱贫人口错退率必须低于2%、贫困人口漏评率必须低于2%和群众认可度必须高于90%这四项指标中，如果其中任何一项指标不达标，贫困县就不能脱贫摘帽，从而用精准的脱贫标准，使扶贫脱贫得到人民认可、经得起历史检验。习近平指出：“我们要立下愚公移山志，咬定目标、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。”
突出问题导向，坚持精准发力。有些地方、有些干部不在扶贫上面下功夫，而是热衷于“算账”，千方百计“算”出帮扶对象的脱贫的“成绩”。部分地区甚至为了彰显脱贫成绩，在扶贫工作数据上造假，笔头动动就调高了贫困户收入、减少贫困人口的数量。这种形式主义和官僚主义做法很容易把扶贫工作引入“脱实向虚”的误区。国务院扶贫办主任刘永富说，扶贫工作目前还存在不落实、不到位、不精准的问题，还存在形式主义、官僚主义等作风问题和资金使用不规范、腐败等违规违纪问题。这些困难和问题，都需要拿出切实给力的措施认真解决。要坚持问题导向，集中力量解决脱贫领域“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实、考核评估不严格等突出问题。习近平指出：“脱贫攻坚工作要实打实干，一切工作都要落实到为贫困群众解决实际问题上，切实防止形式主义”。
行百里者半九十。当前脱贫攻坚战进入关键阶段，我们必须聚集各方力量，众志成城，精准扶贫、精准脱贫，夺取脱贫攻坚战的最后胜利，习近平指出：“各级党委和政府要以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，团结带领广大干部群众坚定信心、顽强奋斗，万众一心夺取脱贫攻坚战全面胜利。”
（本文来源：学习中国）