习近平要求把这项工作作为重大政治任务

明确责任是全面打好精准脱贫攻坚战的基础。打好脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会、实现我们党第一个百年奋斗目标具有十分重要的意义。只有明确责任，深化使命担当，才能不断夯实打好打赢脱贫攻坚战的政治基础。习近平指出：“要层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状。要建立年度脱贫攻坚报告和督察制度，加强督察问责。”

全面落实责任制。习近平在党的十九大报告中提出要“坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制”“强化党政一把手负总责的责任制”。这进一步明确了从中央到地方打赢脱贫攻坚战的组织架构：中央是打赢脱贫攻坚战的中枢，负责顶层设计，统筹全局，主要负责统筹制定扶贫开发大政方针，出台重大政策举措，规划重大工程项目。省对当地的扶贫脱贫工作负总责，抓好目标确定、项目下达、资金投放、组织动员、监督考核等工作。市县则是打赢脱贫攻坚战的基层工作队，一家一户一村地精准扶贫、精准脱贫，党政一把手则充当指挥员的角色，要为脱贫攻坚签责任书、立军令状。要层层签订脱贫攻坚责任书，扶贫开发任务重的省级党政主要领导要向中央签署脱贫责任书，每年要向中央作扶贫脱贫进展情况的报告。省级党委和政府要向市、县、乡镇提出要求，层层落实责任制。

严肃问责追责。有权就有责，失责要问责。动员千遍，不如问责一次。坚决打好打赢脱贫攻坚战的历史使命，必须有担当的作为和铁面无私的问责。脱贫攻坚推进到哪里，监督执纪问责就要跟进到哪里。有了“问责”这道“紧箍咒”，“形式主义、官僚主义、搞数字脱贫”等问题必会无处遁形，进而倒逼党员干部每日三省“责任”二字，促使其时刻把扶贫工作放在心上，抓在手上；有了“问责”这把“安全锁”，方能确保扶贫政策落地结果、扶贫资金项目惠及贫困群众，经得住历史的检验。为此，各级党委要充分发挥好总揽全局、协调各方的领导核心作用，层层签订脱贫攻坚责任书、立下军令状，动员和凝聚全社会力量，坚决打赢脱贫攻坚战。