来源：新华网

新华社香港６月１８日电 特稿：邻望邻好同发展——中国改革开放的亚太故事

新华社记者张宁

１９８０年，位于北京三里屯附近的长城饭店开工建设。当时正在北京的巴基斯坦人泽米尔·阿万觉得特别不可思议。“当时我想，为什么在农村建这么高档的饭店，太不划算，肯定没人住！”

二环路内是城里，二环路外是乡下，买布买油都要票，买肉更是很紧俏……阿万３０多年前的北京记忆今天依然清晰。后来，他当上驻华使馆参赞，眼看着三里屯从“农村”发展成了商圈。阿万如今是巴基斯坦国立科技大学中国学研究中心副主任，谈起中国改革开放的变化如数家珍。

亲望亲好，邻望邻好。改革开放４０年来，亚太地区许多邻国见证和参与了中国的发展进程，同时也收获了共赢果实。４０年来的记忆，更成为今天继续前行的力量。

中国表情，最美是那闪亮的眼睛

１９７８年，中国拉开改革开放的大幕。那年，日本电影《追捕》进入中国。８亿人次的观影总量，让女主角真由美迅速火遍全国。１９７９年，真由美的扮演者中野良子第一次踏上中国土地。

中野良子所到之处，呼唤“真由美”的声音不绝于耳。“清晨，从酒店窗户望下去，北京的大街笔直地向地平线延伸，自行车川流不息。人们穿着式样差不多的衣服，朝气蓬勃，一副要去创造未来的模样，让我非常震撼！”中野良子在接受新华社记者采访时说。

在她印象中，大街小巷随处可见“改革开放”“自力更生”的标语，最难忘的还有那时候中国人憧憬美好未来“闪亮的眼睛”。

中野良子的中国缘，是中国改革开放与中日合作背景交织出的一抹亮色。１９７８年金秋时节，邓小平访日，拉开了多层次多领域友好合作的序幕。此后４０年，中日经贸展开全方位合作，成为改革开放华彩乐章中的一节强音。

４０年间，中国成长为日本第一大贸易伙伴，日本则成为中国第二大贸易对象国。近年来，中日经贸迎来新高潮。２０１３年至２０１６年，中日双边贸易额近１．２万亿美元，日均贸易额超过８亿美元，几乎相当于１９７２年两国恢复邦交正常化时全年贸易总额。

日本前首相福田康夫在接受采访时说：“建立一个没有纷争、所有国家都得到发展、所有人都幸福生活的世界，应该是人类的共同理想。中国倡议打造人类命运共同体，正体现了这样的高瞻远瞩，希望各国面向这一构想携手努力。”

中国脚步，风驰电掣的高铁速度

年逾八旬的福田康夫几十年来多次到访中国，目睹了中国在改革开放中风驰电掣般的发展速度。他对中国高铁发展印象尤深，认为高铁速度就是中国整体高速发展的象征。

“我感觉中国城市面貌一年比一年井井有条，和发达国家已经没有差距，”福田康夫说，“我参加多个日中对话以及包含日中在内的多边对话，每次都感到中方与会者不断有新想法，理念也在不断发展。这是综合国力增强带来的一种自信。”

４０年来，世界接受并拥抱日益自信的中国。从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，中国在对外开放中展现大国担当，为应对亚洲金融危机和国际金融危机作出重大贡献，连续多年对世界经济增长贡献率超过３０％，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴评价：“世界经济持续发展，因为有中国充当引擎。”

扎禄颂巴回忆说，他１９７６年第一次到中国，参加一场宴会，菜只有三道，荤菜只有一个。如今，每年赴泰旅游的中国人多达近千万人次，中泰年贸易额达８００亿美元，中文成为英文之外的泰国第二大外语，中文老师供不应求……

中国理念，共同点亮梦想的晨曦

眺望远方，梦想的晨曦初露。５月的老挝北部山地，旱季进入尾声，雨季即将到来，数千中国铁路建设者挥汗如雨，争分夺秒。他们在打造中老经济走廊的交通大动脉——中老铁路。

老挝全国石油贸易总公司总经理金达萨告诉记者：“这条铁路将使沿线许多原始村落焕发现代气息，村民生活将发生翻天覆地的变化，用中国话说好似‘穿越’。”

４０年来，中国的开拓者与建设者们以苦为乐，筚路蓝缕，用辛勤汗水与乐观精神，诠释着人类关于强国富民与社会发展的共同梦想。在世界需要中国、中国拥抱世界的今天，中国的新担当、新勇气与新魄力，化作全球治理的理念、方案和思路，为世界各国共同发展注入新的活力。

党的十八大以来，中国提出亲诚惠容的周边外交理念，倡导亚洲安全观，打造遍布周边的伙伴关系网，巩固和扩大区域合作势头，积极推动解决热点问题，为构建亚洲命运共同体汇聚起广泛共识和磅礴力量。

“在改革开放４０周年之际，中国领导人集中精力深化改革，明确改革路径，将扩大开放置于优先地位，这些都回应了世界的关切。”澳大利亚国立大学东亚研究所所长彼得·德莱斯代尔教授说。在他看来，承诺坚持改革开放，是中国经济成功、社会进步的基石；重点关注基础设施建设，则是一条关键经验。

深耕周边，做周边形势的稳定器；勇于担当，做地区合作的推动者；不忘底色，做广大发展中国家的好朋友、好伙伴……中国改革开放４０年来，太多太多的亚太故事都在印证同一个理念：邻望邻好，用心交流，开放互鉴，执手同行，共同发展。（参与记者：杨汀、林昊、章建华、徐海静、刘天、杨舟、李欣莹、朱瑞卿、严蕾、唐璐、王丽丽、莫华英、陈健）（网站首页图：晨报资料图片）