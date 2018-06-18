【央视快评】让传统文化焕发新时代风采

端午临中夏，千载意蕴长。吃粽子、赛龙舟、挂菖蒲……千百年来，端午民俗所蕴含的民族精神和人文情怀在中华传统文化中别具意义，一脉相承，历久弥新。

屈子身上有着中国人的“骨”。纪念为了铭记，传承不忘初心。习近平总书记指出，中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因，植根在中国人内心，潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。

我们崇尚“民惟邦本”、“和合共生”的大同理念；我们赞赏“自强不息”、“厚德载物”的品格修养；我们奉行“大道之行，天下为公”的人文观念；我们强调“天下兴亡，匹夫有责”的道义担当……

“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是中华民族的突出优势，是我们的文化自信的重要来源。”中国特色社会主义文化，其重要的一个源头活水即是中华民族5000多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，而中国坚定的道路自信、理论自信、制度自信，其本质也是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。正如习总书记所强调：文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。

这种力量，穿越时空，代代相传。前不久刚刚完成的“中华文明探源工程”，其研究结果不仅以丰富的考古资料，实证了中华大地5000年文明，同时也实证了中华文明“多元一体、兼容并蓄、绵延不断”的总体特征。

这种力量，立规矩、画方圆、明底线，是做中国人的骨气和底气。“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善。”24个字的社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求，擘画了各民族共有精神家园的同心圆。

不忘本来、吸收外来、面向未来，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量，为人民提供精神指引。这是习近平总书记的号召，更是总书记的期冀。

深刻领会和贯彻落实习近平总书记关于弘扬传承传统文化的重要思想，我们要始终从中华民族最深沉精神追求的深度看待优秀传统文化，从国家战略资源的高度继承优秀传统文化，从推动中华民族现代化进程的角度创新发展优秀传统文化，让中华文明的影响力、凝聚力、感召力更加充分地展示出来，使之成为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的根本性力量。

文化兴国运兴，文化强民族强。作为中国先进文化的积极引领者和践行者，作为中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者，当代中国共产党人和中国人民应该而且一定能够担负起新的文化使命，在实践创造中推进文化创造，在历史进步中实现文化进步，结合时代要求传承创新，让中华文化焕发出绚丽的新时代风采和世界魅力。（央视评论员）

（来源：央视网）