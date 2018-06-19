萨拉赫确定复出 埃及力拼三分

晨报特派记者 金 昊

（圣彼得堡6月18日电）

揭幕战5∶0狂胜沙特，这是任何一位俄罗斯球员都无法想象到的事情。赛后，俄罗斯无论教练还是球员，都表达了对这场大胜的喜悦之情。但他们没有躺在功劳簿上，因为他们马上就要面对第一战被绝杀的埃及，而“法老”萨拉赫也将在本场比赛中复出。

俄罗斯：

拿下三分，出线无忧

尽管被誉为“历史最弱东道主”，但俄罗斯人还是在揭幕战上给了全世界一个惊喜。戈洛温、久巴和切里舍夫固然是球队的进球功臣，但更让俄罗斯球迷开心的是，此前一直和久巴有矛盾的俄罗斯主帅契尔契索夫在前者进球后用敬礼的方式向他表示祝贺。这也反映了俄罗斯队目前良好的对内氛围。

回顾揭幕战整场比赛，沙特队控球时间其实远远多于俄罗斯队，但东道主选择将球权交给沙特并用逼抢的方式破坏对方在本方半场的控球，并快速发动反击。这样的战术布置是他们首胜最大的原因。

目前俄罗斯与乌拉圭同积三分，凭借净胜球优势占据小组头名，由于最后一轮他们将和乌拉圭直接对话，因此，想要确保出线，赢下埃及是最保险的方法。

埃及：

法老出征，力拼一胜

首战就被绝杀，埃及队的心情自然不会好，但更令埃及球迷担忧的，是他们迟迟未能复出的核心萨拉赫到底能有怎样的状态？

暂且抛开萨拉赫不谈，输给乌拉圭，埃及延续了自己在世界杯上的不胜战绩（2平3负），没有积分的他们一旦在与俄罗斯的比赛中再度落败，就将彻底告别本届世界杯。因此，对于埃及来说，他们只有获胜一条出路，平局对他们来说也没有意义。

上一场赛后，埃及主帅库珀曾表示自己不想让萨拉赫在第一场比赛里冒险，言下之意，在对阵获胜无望的对手的情况下，萨拉赫应该全力去拼搏剩余两场比赛，这也就意味着萨拉赫本场比赛铁定复出。

但令人担忧的是，自欧冠决赛受伤以来，萨拉赫一直没有参加正式比赛，而在赛前训练当中，萨拉赫甚至穿衣服都还需要队友的帮忙。

可以确定的是，埃尔内尼仍然是埃及队中场的核心，而在萨拉赫确定可以复出的情况下，他和特雷泽盖组成的前卫线，将是埃及队在进攻端最大的倚仗。