三个月前临阵换帅　热身赛难言亮点-日本队首战困难重重

晨报特派记者 金 昊

（圣彼得堡6月18日电）

自来到俄罗斯后，日本队似乎就消失在了人们的视野中，这应该很让西野朗和川渊三郎感到满意。从世界杯23人大名单公布伊始，身为日本国家队主帅和日本足协主席的二人就已经背负了巨大的压力，而热身赛上一系列糟糕的表现，更是让日本国内对日本队征战本次世界杯的信心丧失殆尽。

在世界杯开始前三个月，哈利霍季奇遭到了日本足协的解雇，尽管当时他几乎已经完成了日本国家队的技战术风格改造。在解雇了哈利霍季奇后，日本足协技术委员会长官西野郎宣布出任日本队代理主帅。这位曾经的大阪钢巴功勋主帅曾因其激进的进攻战术而闻名，而德高望重的他也能够在短时间内修补好哈利霍季奇时期造成的媒体与球队之间的对立状态。

令人意想不到的是，西野郎在解决了哈利霍季奇留下的“场外问题”之后，竟然进一步激化了“场内问题”。无论是世界杯23人大名单的人员选择，还是热身赛上的种种表现，都让外界发出了“西野郎到底是不是日本队真正主帅”的质疑。原因很简单，西野郎在热身赛时采取的三后卫体系并不是他的“拿手好戏”，更像是日本国奥队主帅、现国家队助理教练森保一的手笔。而在三中卫体系实验了4场之后，在23人大名单当中带足6名中卫的日本队居然又踢起了四后卫阵型。除了病急乱投医，真的找不到其它词语来形容现在的日本队了。

从近几日日本队的训练来看，热身赛最后一战球队战胜乌拉圭时的主力阵容，有可能被保留到对阵哥伦比亚的比赛，这也就意味着本田圭佑基本无缘首发阵容。这位已经年过30的老将自离开AC米兰以来状态直线下滑，日本媒体和球迷认为“本田的巅峰早就过了，用他就是拖累日本队的进攻节奏”。

目前来看，香川真司和乾贵士极有可能在冈崎慎司（或大迫勇也）身后组成双前腰的配置。而在后腰的位置上，近来状态上佳的柴琦岳已经基本锁定一个首发的位置，另一个首发后腰将在大岛僚太和山口萤之间产生。中卫的位置上，吉田麻也和酒井高德是四后卫体系里当仁不让的主力，原口元气和长友佑都则是两个边后卫的绝对主力。

根据这样的排兵布阵情况来看，日本队仍然延续了过往传控足球体系的特点，保留“10号位球员”（有可能是2个）就是最大的证明。但作为这个小组里整体实力最弱的球队，日本队想要出线是难于登天。首战与哥伦比亚的比赛，日本队想要拿分，困难不小。

6月19日20：00

哥伦比亚VS日本

6月20日02：00

俄罗斯VS埃及