葡萄牙队开放训练15分钟-未能出席发布会 C罗依然是主角

晨报特派记者 俞 炯

（莫斯科6月18日电）

虽然第一场和西班牙队的比赛并没有取胜，但C罗的“帽子戏法”已经让他暂时在俄罗斯世界杯的球星人气榜上高居第一。

为了满足媒体高涨的采访热情，葡萄牙队在莫斯科当地时间周一上午召开新闻发布会，并且开放训练的前15分钟。

遗憾的是出席新闻发布会的并不是C罗，当然这样的小型发布会C罗是不会亮相的。葡萄牙队安排了球队中的替补球员，效力于英超莱斯特城的安德烈·席尔瓦接受了媒体的采访。

和阿根廷队的新闻发布会没有梅西，话题也不会离开梅西一样。葡萄牙队的新闻发布会，不到场的C罗还是主角。

有葡萄牙记者让安德烈·席尔瓦比较一下C罗和梅西在世界杯首轮的表现，对此他表示，“这无法比较。对于我们来说，球队只有一个领导者和我们在一起，那就是C罗。他关心球队，为球队尽自己最大的努力，这正是我们希望看到的。”

C罗在和西班牙队的比赛中独进三球，而且最后时刻用一脚精彩绝伦的任意球世界波帮助球队扳平比分。那场比赛，安德烈·席尔瓦第80分钟替补出场，他承认能够和C罗并肩作战，还是在世界杯的赛场上，“这是我的一个梦想。”

“有C罗这样的队友，那么一切事情都会变得更容易。因为他是世界上最好的，他总会有让人惊叹的表演。毫无疑问他是我们每天的榜样，不仅仅是在进球上，他在各方面都承担起了队长的职责。我们相处得很好，我也很高兴能够和他一起踢球。”

当然，C罗即使上演了“帽子戏法”，葡萄牙队也还只是在第一场比赛中拿到一分，他们现在必须在第二场比赛里取得胜利。他们的对手是首轮0∶1不敌伊朗队的非洲球队摩洛哥队。谈到这场比赛，安德烈·席尔瓦认为对手并不好对付，葡萄牙队将再一次经受挑战。

“我当然认为实力上我们比摩洛哥队强，赢球也是我们唯一的目标。但所有比赛都是艰难的，尤其是世界杯，比如这两天其他小组比赛的结果。”安德列·席尔瓦说道，“摩洛哥队有17名人是出生在欧洲的归化球员，他们不但身体素质突出，而且在战术纪律上和球队文化上都不能说是典型的非洲球队。这样的球队并不好对付，在我看来他们输给伊朗队是一个意外，如果运气好一点的话，获胜的应该是摩洛哥队。”