“携手同行校园记”之南洋中学-百年名校传承体育基因

见习记者 吴文俊

在2017年底公布第一批全国青少年校园篮球特色学校名单中，徐汇区的上海市南洋中学赫然在列，对于没有篮球特长生源的南洋中学来说，获评“篮球特色校”是对南洋师生校园体育工作开展的肯定，也是对未来校园篮球发展的激励。

“南洋中学一贯坚持体育是学校教育的重要组成部分，是实现素质教育的重要手段。”南洋中学校长陆军向记者介绍道，“南洋中学办校122年以来，身体素质教育一直是学校育人思想的重要部分，从上世纪二、三十年代开始校内便有了各色的体育社团，如足球、网球、骑术、田径等，到如今雪狼篮球社、张邦伦足球社等，可以说南洋师生将优秀的体育基因不断传承。”

相较于篮球，南洋中学的突出体育优势项目是足球，学校曾培养过“亚洲铁门”张邦伦、谢晖、吴承瑛等足坛名宿，而英国威廉王子、前英格兰国脚特里等名人都曾走入南洋中学的绿茵场，足以见得南洋中学在上海校园足坛的地位。陆军表示，“南洋中学坚持足球特色，但‘不唯足球’，像攀岩现在也成为南洋中学的体育特色项目之一，每年上海市阳光体育大联赛中小学生攀岩比赛都会在南洋的攀岩墙举行，包括田径、冰壶等项目同样发展，让学生以学业为先的同时，可以找到自己感兴趣的运动项目，来锻炼并提高自己的身体素质。”

作为上海市第二批高中体育专项化改革试点学校，南洋中学体育组教师团队积极响应，这其间篮球专项课就受到了同学们的热烈欢迎。陆军校长告诉记者，学校目前篮球教学工作大致分三个层面，以上海市三星“雪狼篮球社”为龙头面向全体同学，将南洋的篮球文化普及给所有学生；面向水平稍高一些的同学，学校开展了篮球专项课教学，由三名篮球专项教师负责教学任务；更高水平的学生就会作为校队成员，由教练统一带队管理，会有固定的训练、比赛安排。

在教练瞿波的组织带领下，南洋中学篮球队积极参与全市的各项校园篮球赛事，其中就参与过8届“新闻晨报杯”暑期中学生篮球赛，从2006年首次参加小组未能出线，到2009年捧起冠军奖杯，再到2017年荣获亚军，十几年一路携手相伴，“新闻晨报杯”见证了南洋篮球队的成长，也记录下了南洋中学对于体育教育的热情和坚持。