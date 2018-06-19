江湖需要墨西哥这样的角色

七 郎

在世界足坛这个江湖里，如果说巴西是少林的话，那德国应该就是武当了。不过，两大武林正宗在同一天的世界杯首秀却都凉了。巴西原以为一套罗汉拳就足以收拾了瑞士，结果还是让一身横练功夫的瑞士全身而退；而德国就更惨了，贵为玄门正宗的他们，一套太极剑法，两仪生四象，四象生八卦，幻舞出18道剑气，却还是被墨西哥的一套流氓拳拿走了一血。一时间，江湖上哀鸿一片。

要论世界足坛上最为稳定的球队，德国应该是独一无二的，要是哪届世界杯德国队没有小组出线，那就是一个天大的江湖事件了。不过，要论稳定，墨西哥也是一个老油条般的存在。作为最早参加世界杯的球队之一，墨西哥有过15次世界杯入围的纪录，从1994年世界杯开始，墨西哥不仅连续6次入围世界杯，而且每次都能从小组赛突围而出，在世界二流球队中堪称楷模。

不过，这个世界就是这样，要么看脸，要么秀战绩。纵然墨西哥一直如此稳定，但他们作为一支既没有像意大利、英格兰这样踢得烂的时候还有颜值压阵，也没有像德国、巴西这样老是在四强圈里刷存在感的球队，一直被忽视也就不足为奇了。就好比，你一直混迹在江湖，武林中也算是一号人物，但老是上不了华山之巅，没有论剑的资格，江湖的传说里就没有你，虽然你可能一直就有铁掌裘千仞一样的实力。

其实，在世界足坛的版图上，墨西哥一直就是一个特立独行般的角色。据守中北美之地，隔着加勒比海，他们阅尽南美足球华丽身姿，一个1米73的门将“花蝴蝶”坎波斯就足以和伊基塔、奇拉维特这样的疯子分庭抗礼；一个“蛙跳”过人的布兰科也不让“单车”王国的桑巴舞独领风骚。而隔着大西洋，他们一直没有停下偷师欧洲足球的脚步，一颗“小豌豆”埃尔南德斯扎根曼联五年，而马科斯则伴随着巴萨王朝活成了传奇。

所以，面对南美球队时，墨西哥有不输于任何对手的技术和细腻，却还有着欧洲球队的战术素养和韧性；而面对欧洲球队时，墨西哥并不惧怕对手的身体对抗和整体，却可以用自己的灵活和狡黠在局部中找到突破点。正如我的球友黄先森说过，在这个地球上，墨西哥是一支不参与所谓“相生相克食物链”体系的球队，说白了他们骨子里不惧怕任何球队。

如果说，德国队是近20年来，谁见到都会忌惮三分的球队，那墨西哥队就是近20年来，见到谁都不怕的球队。2002年世界杯，小组赛面对意大利，博尔格蒂那个鬼魅般的回头望月让布冯徒呼奈何，也让意大利只能把小组头名的位置拱手相让；2006年世界杯，墨西哥和阿根廷激战到加时赛才被挡在8强门外；4年之后，墨西哥和阿根廷再度相逢在八分之一决赛，结果这一次墨西哥又被特维斯的一个越位进球挡在了8强之外。

现在就断言墨西哥能走多远显然还为时尚早。不过，世界杯之所以魅力无穷，绝非仅仅是因为它一直只是属于几位豪门的盛宴而已。就像1990年的喀麦隆，1994年的保加利亚，1998年的克罗地亚，2002年的土耳其……而事实上，作为一支长年扎根于世界杯16强，世界排名几乎没有掉出过前20的球队，黑马这个称呼显然不太适合于墨西哥，他们更像是一个随时觊觎着盛宴上那张主桌的豪强，就像华山论剑如果老是什么“东邪西毒南帝北丐中神通”，这样的江湖也会寂寞的。