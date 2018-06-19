奉贤区南桥镇西渡社区卫生服务中心全科医生赵英：-一辈子只想当好居民健康的守护人

见习记者 荀澄敏

“叮……叮……叮……”伴随三声短促的急救铃声，奉贤区南桥镇西渡社区卫生服务中心全科医生赵英，立刻带着几位医生赶到一楼门口等着救护车，原来附近工地上送来了一位急诊患者，口齿不清、神志不清，赵英判断可能是脑出血，于是，她立刻给患者做了吸氧、血常规检测等急救处理。

等到患者稍微稳定下来之后，赵英便跟送患者来的工友沟通，“我们社区卫生服务中心医疗设备有限，现在必须马上转到奉贤区中心医院，做一个全面检查和治疗，你们也得联系一下患者家属……”伴随着急救车的离开，赵英松了一口气，又回到了日常门诊给病人看诊。

“做家庭医生真的很幸福”

“逢年过节，我的病人都要给我发祝福的微信。每当这个时候，我就感到特别幸福。”虽然日常工作很辛苦，但面对病人的感谢和祝福，这都让赵英感到医生这份职业的自豪和幸福。目前，赵英家庭医生团队签约的居民有1197人，每逢出诊日，她总是会骑着共享单车，走访周边各个小区的病患，在路上遇到熟悉的居民，赵英总不忘聊聊家常。

“我们都觉得赵医生很可爱，我们想加她微信，她就同意了。平常有什么小毛小病，在微信上问她，她总是第一时间就回复我们。有她在，感觉特别安心。”家住鸿宝一村78岁的陈辉患有高血压，原本住在黄浦区老西门附近，因为子女为其购置了新房，便住到了西渡，“以前我要花来回四个小时的车程，去老西门社区卫生服务中心配降血压的药，非常不方便。赵医生知道后，特别推荐我一种差不多效果的药，这样我就不用来回奔波了，特别好。”

70岁的施老伯和老伴居住小区的并不是赵英结对的小区，但他们却一定要和赵英签约家庭医生。施老伯说，有一次看门诊遇到了赵英，感觉她特别认真、仔细，还会悉心询问日常起居。从那一次开始，施老伯就认定这是可以信任的家庭医生。其实老人市区有房，儿子也在市区工作，多次希望父母到市区居住也方便照顾。不过，施老伯却对儿子说：“我们身边有个赵医生，比你还要好，我们不想离开她”。

不断提升业务水平

近年来，西渡社区卫生服务中心与复旦大学附属中山医院成立“中山-西渡”教学门诊，在祝墡珠教授和顾杰副主任的带教下，赵英埋头苦学，在打开视野的同时，也改变了一些固有的思维模式。“做医生也是要做到老、学到老。”赵英在西渡社区卫生服务中心，一扎根就是20年，但在业务上始终追求不断学习、不断提升。

2016年，经过层层选拔，赵英代表上海与全国30多个省市地区的家庭医生同行进行比赛。在备战全国比赛中，赵英把参赛当成又一次提升全科素养的好契机。于是，她把家里的一切事务都交给老母亲和爱人，当时面临初三中考的儿子十天、半个月也见不到赵英，于是有一次他打电话说：“妈妈，你不管我了吗？”赵英的眼泪刷一下流了下来，“我怎么能不管你呢？”

最终在全国大赛全套技能大比拼中，赵英获得了全国一等奖，得知这个消息后，她第一时间便与儿子分享这份喜悦，儿子也逐渐理解了一个全情投入工作的妈妈。赵英说，“我用汗水和努力证明了上海家庭医生的实力。”

言传身教成为“教科书”

“赵老师，这个病人的血糖很不稳定，应该怎么处理？”如今，赵英每天除了本职工作之外，还要带教年轻医生，“赵医生总是对我们说，除了对病人的病情关心之外，更应该关心患者本身。”

于是，赵英的言传身教成为了年轻医生“最好的教科书”，他们看在眼里、记在心里：每到寒冷的冬天，赵英总是会把听诊器放在手里捂捂暖，询问一下病人的感受；给病人做体检的时候，总是会搀扶一下年老的患者，让他们慢慢来；赵英的手机总是24小时开机，病人来电询问，她总是会耐心地一一回答……

今年年初，赵英还在家庭医生签约病人中建起一个微信群，还会经常转发一些健康知识，“现在很多微信里传播的都是不正确的医学知识，所以，我也特别想让老年病患，有一个正确获取保健知识的渠道。”

其实医患关系最重要的基础就是互相信任，从业20年来，赵英收获了无数来自病患的信任，这也让她更加坚定要做好居民健康的守护人。