大肠癌发病率增速最显著，跃至第二-喜欢吃肉、不吃粗粮、作息乱等容易诱发大肠癌

晨报记者 陈里予

喜欢吃肉、不吃粗粮、作息乱等容易诱发大肠癌！在端午小长假期间举行的第十四届上海国际大肠癌高峰论坛上，中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉教授透露，大肠癌（包括结肠癌和直肠癌）发病增速最显著，上海大肠癌发病率以每年4.2%低速度持续上升，从上世纪70年代初的第七位一跃成为第二位。然而，早期诊断比例却不足10%，约50%的大肠癌患者在诊断和治疗中出现肝转移。

会议上，中山医院专家团队发布新版《中国结直肠癌肝转移诊断和综合治疗指南》，这一指南将使得以往只能通过全身化疗或者放弃治疗的转移性肠癌患者，找到生命新希望，延长患者生存时间和改善生活质量。

发病明确与饮食结构有关

数据监测显示，上海市居民最常见恶性肿瘤中，肺癌、大肠癌和胃癌位列前三位。“近年来，大肠癌在中国的发病率和死亡率均逐年上升，尤其在大中城市已跃居消化道恶性肿瘤的第一位，成为最主要的死亡原因。”对于大肠癌高发的原因，医学专家在会议中指出，大肠癌危险因素多种多样，病因复杂，但现代人生活不规律，饮食过于精细，喜食肉、不吃粗粮，缺乏运动，肠胃蠕动减少等，都可能会诱发大肠癌的形成，打乱人体正常的排毒秩序。

复旦大学附属中山医院普外科副主任、结直肠外科主任许剑民教授指出，尽管当前大肠癌发病原因尚不清楚，但已经明确与饮食结构有关，“肠道喜欢粗纤维食物和水分，很多人容易患便秘，饮水量和吃的水果等粗纤维较少，肠道水分就变少了，同时不注重运动，肠胃蠕动就会减少，正常的排便排毒系统就会被打乱。”

许剑民表示，调查显示，常食高脂肪、高蛋白以及低纤维类食品的人群，患肠癌的概率要明显高于食用这些食品较少的人群，主要是因为动物脂肪代谢的产物、低纤维素的饮食以及细菌分解的产物，都能够直接导致肠蠕动功能的减缓，诱发肠道疾病发生。

与此同时，大气污染、情绪压力等也一定程度上影响着人体毒素水平的高低。特别是不少人面临工作和学习压力，精神上会表现出抑郁、多疑、焦虑等，胃肠道同时也会出现腹痛、腹泻等症状。

几乎一半患者出现肝转移

大肠癌肝转移极为常见，几乎一半的大肠癌患者会出现肝转移，25%是在诊断时发现，另外25%是在术后发现肠癌肝转移。

“转移性肠癌患者无法手术，一直以来是困扰国内外专家的难点问题之一，以往这样的患者只能选择全身化疗或者放弃治疗。”复旦大学附属中山医院普外科秦新裕教授进一步指出，此次新发布的新版《中国结直肠癌肝转移诊断和综合治疗指南》将为这部分患者带来新的希望。

这一份指南基于临床实践和患者疗效，不仅得到了国家卫生部门临床重点学科项目资助，同时也有来自欧美日韩等国际顶尖的结直肠肿瘤领域专家的共同讨论，这一指南近10年来已经更新了四次，提出了多项治疗新模式和新方法，如扩大了肝切除的适应范围，将肝转移手术切除率从19.2%提升到了35.1%，还推出多学科诊疗模式，对于无法手术的患者，倡导局部综合治疗，如通过射频消融、立体定向放疗等方式。

据悉，近年来我国肠癌疗效正在大幅度提高，整体肠癌患者五年生存率平均达到57%，而在复旦大学附属中山医院已达到74%，甚至超过了美国平均水平65%。与此同时，肠癌肝转移术后疗效也在大幅提高。会议上发布数据称，2005年数据显示，术后肠癌肝转移五年生存率为42%，但2015年数据显示，这一数据已经达到了53%。

目前该院结直肠癌中心也建立了3500例患者组织标本库和超过1万例患者的电子化病例管理库，包括详细的随访信息，最长随访时间超过16年。

对于如何预防大肠癌，专家指出，改善饮食、规律生活是关键，同时要多吃纤维食物、蔬菜和水果等，一日三餐定时定量、不过分饥饿，也不暴饮暴食，同时要多运动，帮助肠胃蠕动。