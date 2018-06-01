《上海影视拍摄指南2018》昨发布-想在魔都拍戏？用AR就能看景

晨报记者 曾索狄

从当年《碟中谍3》汤姆·克鲁斯在陆家嘴中银大厦楼顶的惊天一跳，到《007：大破天幕危机》捕捉的延安路高架场景，再到科幻爱情片《她》中唯美的五角场夜景……这些年，国际大片中的“上海场景”越来越多。在被丰富影像吸引的同时，许多人也好奇，这些“上海场景”是如何被发现的？

昨天下午，“拍摄在上海——上海影视拍摄指南2018”首发式暨“上海影视拍摄取景地”全球推介会在上海国际电影节上举行。记者在会上获悉，如今海内外剧组来上海拍摄越来越方便，不仅有全国首家影视摄制服务机构提供全程支持，还有最新的AR技术来帮忙——手机扫一扫，就能找到最新最美的优质取景地。

更立体

取景地照片“活过来了”

打开“拍摄在上海”App，将摄像头对准《上海影视拍摄指南（2018版）》中任何一张带有“AR”标志的取景地美图，静态的照片会立刻“活”过来：在一段约1分钟长的视频里，航拍、近景等多种角度切换，建筑物的外景、内部陈设尽收眼里。

“过去手册里放的都是取景地的静态图片，现在可以直观地了解取景地的场景、色彩、布置。”上海市广播影视制作作业行业协会副会长兼秘书长、上海影视摄制服务机构负责人于志庆告诉记者，在过去的9个月里，机构为全市16个区近200个影视拍摄取景地建立了影像素材库，“这些动起来的资讯，让剧组不用亲临现场就可以完成费时费力的看景任务。”

对此，香港资深电影人吴思远感触很深。他告诉记者，这种活用现代科技的方法能极大程度减少剧组的奔波，“导演、制片人可以先看视频，合议了以后再去实地。”他注意到，指南中还有各大取景地联系方式、拍摄条件，用起来非常方便，“这是一个非常好的对外推广上海拍摄的举措。”

其实，从2014年首次推出以来，《上海影视拍摄指南》 每隔一段时间就有新面貌，其中，2016年指南推出了中英文版本，2017年有了覆盖全上海的“上海影视拍摄地图”。“我们正在考虑明年搭建互联网信息平台，未来所有的相关操作都可以在手机上完成。”于志庆说，机构还计划在明年展开调研，推出取景地收费指导价格，进一步规 范 上海影视拍摄流程。

更丰富

发现日新月异的地标

相较于技术上的升级，《上海影视拍摄指南（2018版）》还带来了更多惊喜：在收录的近200个取景地中，20%是新增的。于志庆说，2014年首次推出《上海影视拍摄指南》时，全市只有99处取景地入选，如今，上海影视摄制服务机构在全市16个区都有服务工作站，已经可以做到“区区都是取景地”。

比如，《上海影视拍摄指南（2018版）》 收录了一些上海红色文化标志性场景。于志庆介绍说，“目前我们已经收录了毛主席故居等红色取景地，但还要进一步梳理、细化，为更多红色文化和红色旅游的拍摄取景服务。”

比如，在上海打响“四大品牌”的背景下，越来越多的公共文化设施成了剧组的新宠，徐汇滨江、上海世博会博物馆等都富有现代都市气息。“在徐汇滨江，我们完全按照影视剧组的要求拍摄，很多剧组看了视频才知道，原来上海有这么适合航拍的地方，江景、新老建筑和市民活动融合在一起，特别漂亮。”

更重要的是，上海影视摄制服务机构在制作这本指南时，始终从剧组的视角去思考。机构工作人员詹晓妍告诉记者，一般剧组想在外滩拍摄，相关申报手续非常复杂。为此，机构今年发掘了旅游观光巴士作为新的取景地，“如果只需要扫一遍外滩的景，完全可以坐在观光巴士上拍。”

至于这些新的取景地的发现故事，于志庆笑说，这要求每个工作人员都做个“有心人”，“比如吃饭时发现餐厅场景非常好，还正好有人在拍摄，就会和老板沟通，向他推荐我们的摄制服务机构，并把这处场景录入数据库。”詹晓妍则说，她会主动关注新的“网红地标”，“今年新收入的综合办公空间米域，有特别多有特色的楼梯，有可走秀的舞台、图书馆，我们都是带着发现的眼光去寻找。”

更多元

辐射长三角吸引全世界

从2014年10月27日挂牌成立到今年6月15日，上海影视摄制服务机构已经累积为来沪拍摄的单位提供信息咨询和协调服务共4068件次，共有555个剧组接受了协调服务。但让很多人意外的是，这个协调剧组与各类取景地的服务机构，总共只有5名工作人员——他们几乎保持着手机24小时待命的工作状态，接到剧组的拍摄申请，必定3天内给予答复，有时连大年夜都要加班加点。

于志庆坦言，过去联络拍摄，很多单位不理解，以为上海影视摄制服务机构是“中介”，但实际上，机构所有的服务都是免费的，工作人员拿的也是最基本的工资，“服务永远在路上，它永无止境，只要你为摄制组着想，你就有做不完的事。”他举例说，除了在《上海影视拍摄指南（2018版）》收录的近200个取景地之外，只要剧组有需求，机构都会积极帮忙联络。“最近有一些剧组提到的取景地，可能是我们自己都没听过的，比如五金化工厂一类，但有需求，我们就要服务。”

作为全国首家影视摄制服务机构，上海的经验也正在向外辐射。目前，机构已与长三角区域的相关机构展开了密切合作。于志庆说，希望取景地能从上海延伸到浙江、江苏、安徽，资源共享，优势互补。而在昨天的发布会上，上海市广播影视制作作业行业协会还与来自加拿大、希腊等地的代表签订战略合作备忘录，未来在拍摄取景地相互推荐、配合拍摄、加强协拍服务方面建立紧密合作。换言之，优质的影视摄制服务，正让上海成为全世界剧组拍摄的新选择。