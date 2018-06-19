陈保平

且不说新浪潮的开创者，也不看获奖纪录，或许你也沒有更多电影的知识，就以一个普通观众的身份，你也会被这部《脸庞·村庄》的纪录片深深感染。

八十八岁的导演阿涅斯，三十三岁的街头艺术家JR，两个人开着一辆装有照相放印设备的车，走进法国的田野村庄、矿井码头，听那些小人物讲述自己的生活，然后为他们拍摄，把他们的巨幅相片贴在墙上、房子里、仓库顶。让那些默默无名的人变得高大、伟岸，通过社交媒体广为传播。如果要说剧情，大慨就是这么简单，但你在简单中看到了平凡的力量，享受了平凡的美。这真是一部高级的电影。因为他们的镜头对人物、对生灵（比如那些挤奶中的羊）总是平视的、怀着慈悲的心情，虽然他们常处于脚手架的高处，但没有一点居高临下的导演痕迹。他们与常人一样徒步、坐车、买东西、进小咖啡馆，坐在海边怀旧、感叹人生易逝。是的，他们对平凡的记录是一种亲切，让你觉得他们本身也是平凡的人。

片中有两组镜头很有代表性：一组是他俩在卢浮宫名画前的旋转，阿涅斯一一指出这些伟大艺术家的名字，然后镜头马上衔接到码头集装箱上工人妻子的巨幅画像，那些劳动妇女坐在自己画像心脏部位的孔内，张开双手诉说自己的感受。这种对劳动者的平等观念在影片中贯穿始终。另外一组就是最后他俩去著名摄影师让·吕克家会面，结果让·吕克留了言没见着，他们有点扫兴地走到附近的河边坐下，摄影师第一次摘下墨镜，满足了阿涅斯一直想看一下他眼晴的愿望。阿涅斯患有眼疾，她看到的是一张模糊的脸，但她说：谢谢，我看到了真实的你。我想导演是有意不让让·吕克出现，如果不这样，也许会喧宾夺主抢了平凡人的镜头。也是她对自己同伴摄影师的尊重，为什么只有让·吕克才是伟大的？

他们当然不是平凡的人，特别是阿涅斯对法国新电影的贡献，其人生可谓星光灿烂。如果不是曾经沧海、历尽繁华，尝遍人间冷暖，或许不会对平凡有如此深入的理解、有这样亲密的感情。中国有句古话，绚烂之后归于平淡，还是蛮有道理的。但我想，或许更重要的还是，在一个资本主宰的时代，彵们对被忽视的劳动者的价值和审美有了新的认识。