大人亲子餐厅玩滑梯时受伤-受伤者质疑其设计及安全　业内表示类似设施无强制性标准

晨报首席记者 张益维

近几年，上海涌现了许多各具特色的亲子餐厅，家长们在陪伴孩子的同时，还可以兼顾与朋友小聚，因此深受欢迎。

5月24日，金女士和朋友相约来到虹梅路上的Choo Choo亲子餐厅。当她去体验该店颇有人气的外露滑梯时，两只脚出现了不同程度的红肿、擦伤，她因此对滑梯的安全性提出了质疑。

对此，Choo Choo亲子餐厅负责人之一王小姐认为，金女士本人也应为此事负有一定责任：“我们写得很清楚，这个滑梯只适合4岁以上儿童使用，她违规使用了。”

“痛得趴在地上几分钟”

5月24日，金女士和朋友相约来到Choo Choo亲子餐厅。这家餐厅的确很漂亮，特别是那架将滑道架设在餐厅外部连接2楼与1楼的金属滑梯，颇有几分迷你版“巨龙”滑梯的气势，很夺人眼球。

金女士在就餐后提出，想体验一下那座连接1楼和2楼的金属滑梯。但是，由于金女士的孩子不到4岁，不能玩。

“孩子不能玩，就让我给他演示一下。之前，我看过某点评网站的评论，知道之前有很多大人都玩过这个滑梯。而我是一名民航工作人员，每年都要进行跳滑梯类似的演练，就答应了孩子的要求。”金女士回忆，她随后在餐厅服务人员的指导下，体验了一下这架很有气势的滑梯。当天，金女士一共滑了两次。

“第一次，我其实已经觉得震了一下，所以第二次就在工作人员的指导下，重新调整了姿势。没想到，第二次直接受伤了。”据金女士回忆，她滑下去后，由于惯性，脚撞到了用来缓冲的垫子，“痛得趴在地上几分钟起不来”。

金女士提供的照片显示，当天，她的两只脚出现了不同程度的红肿、擦伤。

多名家长曾质疑其安全性

在金女士看来，自己脚部之所以会出现红肿、擦伤，是因为滑梯设计不够完美，包括架设在室外的金属滑道过热、滑梯的缓冲区域过短以及缓冲物不够柔软等。她质疑，这架滑梯是否达到了应有的安全标准？

实际上，金女士并不是唯一有类似担心的家长。在某点评网站上，也有家长反映：“（在）荡秋千的地方，如果8岁或者10岁大的孩子用力玩，那么同时在玩滑梯的小朋友，滑到底部时，会不小心撞到头”、“地板比较硬”……

一名叫做“JC小仙”的网友也评论说：“滑梯有几个（地方）也不好，滑到地面很疼，软垫面积不够大，金属楼梯（应系滑梯）大人滑了一下，手还撞出个乌青。地面也偏滑，小朋友跑起来有直接摔倒的，想想就很疼。很多窗台（有）部分的尖角，坡道的坡度也有隐患……”

面对质疑，Choo Choo亲子餐厅的负责人之一王小姐说：“工商已经来查过我们了，我们符合规定。”王小姐认为，金女士本人也应为此事负有一定责任。她说：“我们写得很清楚，这个滑梯只适合4岁以上儿童使用，她违规使用了。”

在滑梯一侧，贴着一张A4纸大小的“安全须知”，明确写着“外露滑梯游玩只限4周岁及以上小朋友游玩。请确保身穿长袖、长裤，以防皮肤接触刮伤。”

但金女士却表示，她在玩滑梯时并没有工作人员制止，而且两次都是在餐厅服务人员指导下体验的。而且，她还曾在某点评网站上看到，曾有多名家长表示，在Choo Choo亲子餐厅体验过外露滑梯。

在评论区，记者也确实看到，此前有一些成年人消费者也使用过该滑梯，有网友表示“巨型滑梯好多爸爸妈妈玩得不亦乐乎”，也有网友说，自己在尝试了该店最大的滑梯后，被“吓到了”。