荐股后诱人炒外汇 假投资顾问骗37万

晨报记者吴艺璇报道 一些股民热衷于探听“消息”和专业分析师推荐。面对这样的投资需求，一些不法人员动起了歪脑筋，通过“免费荐股”获取投资人信任，随后一步步诱导他们进入早就设好的圈套。近日，上海市公安局嘉定分局成功捣毁这样一个专门以投资为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获团伙成员22名。

今年3月，包女士来到马陆派出所报案，称自己被骗巨额投资款。原来，包女士之前接到一个电话，对方称是一个投资公司，可以提供免费荐股服务，包女士投入5万元试了试，结果赚了1万多元。但后来对方又推荐了几个股票，却将包女士“套”住了。“投资顾问”这时告诉包女士，现在股市不好做，汇市却是非常火爆，很容易赚大钱。包女士信以为真，下载了对方发来的“炒汇”平台软件，并按照对方要求将37万元投资款“入金”。然而，包女士没想到，投资款没几天就“亏”完了，事先号称“稳赚不赔”的“投资顾问”也没了消息。

嘉定警方接到报案后，对该案开展了缜密侦查，最终发现骗取包女士钱财的是一个包着“网络科技公司”外皮的诈骗团伙。警方掌握这个“网络科技公司”相关违法犯罪证据后后，于5月18日在马陆一商务楼内将该团伙一网打尽，抓获包括主犯陈某在内的22名嫌疑人。