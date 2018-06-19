上海开展电网 “填谷”行动

晨报记者徐妍斐报道 昨天零点钟声刚敲过，入睡的上海安静地迎来端午佳节，而一场电网“填谷”行动正在城市四处悄然展开。这是国网上海电力首次在上海实施的大规模“填谷”式电力负荷需求响应，不仅可以直接而有效地平衡电力负荷，缓解端午节低谷时段电网运行调节压力，同时也为今后加强需求响应精细化管理，完善可再生能源消纳机制，促进节能减排做出了有益的探索和尝试。

位于浦东东方路的上海儿童医学中心，上海首个采用冰蓄冷超低温技术的中央空调系统启动制冰，3台螺杆制冰机全部投入运行。同一时刻，位于国江路的公交充电站内，70台大功率直流充电桩开启约时充电……整个行动从18日的0点持续至6时15分，期间共有88户自主申报用户、5家负荷集成商参与。据悉，此次负荷需求响应单次最大提升负荷105.93万千瓦，响应时段平均填谷负荷87.28万千瓦，填谷负荷量占夜间电网低谷负荷总量的8.42%，为国内目前同类电力需求响应中低谷负荷占比最高、参与负荷类型最全、参与用户总数最多的一次。