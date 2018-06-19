日本民宿新政正式实行　超八成民宿已被下架-暑期日本住宿价格将涨，预订需提前

晨报记者 李晓明

从6月15日起，日本《住宅宿泊事业法》正式开始实施，所有民宿必须获得政府审批。记者从各大预订平台获悉，新法实施导致超过八成民宿被迫下架，不少游客已有订单也被取消。业内人士表示，今年日本新法造成日本暑假高峰时期，民宿供不应求，相比往年，价格会上涨不少，有日本出行打算的游客最好能提前预订。

超过八成民宿未拿到牌照

这个端午假期，王小姐提前2个月在Airbnb上订好了一家日本民宿，不料在出发前半个月，突然收到了airbnb发来的一封邮件，称她的订单已经被取消，需要重新预订，平台送了她一张100美元的代金券作为补偿。无奈之下，王小姐只好重新选择了一家民宿。

王小姐并非是唯一受到影响的游客。原来，6月15日起，日本民宿新法正式生效。政策要求，所有经营民宿的民宿主必须在6月14日之前向所属的都道府县知事申请并获得合法经营审批，不进行申报或申报不成功的民宿一律视为“黑民宿”。日本观光厅也从3月15日起正式开始受理经营民宿的房东等从业者和中介企业的登记备案。

然而，截止到新法正式生效日，记者从各大平台了解到，通过审批拿到合法牌照的民宿数量不容乐观。房源数量最多的Airbnb 平台，并没有透露受影响房源的具体数量。但今年春季，日本Airbnb 有约6.2万间房源可供选择，在6月初只剩下1.38万间。可以估算出有约5万间受到了影响，占比达到80%，这一数字还只是保守估计，昨日记者搜索该平台日本房源，显示仅有千间不到。

其他平台也纷纷遭遇了断崖式下降。途家此前宣称在日本拥有超过2万家房源，如今表示希望平台的合法房源数量在6月底能超过2000家；另一家平台“自在客”此前在日本开拓了1万多家房源，但目前定下的目标是，争取在6月底平台合法房源可以达到2500家。

根据新法规定，日本民宿从业者，不管是线下运营方还是平台方，都必须在6月15日当天自主下线未获得合法资质的房源。所以各平台上的房源数量骤降，也是情理之中的事情。

民宿审批难过消防关

为何日本这么多民宿未能及时通过审批，业内人士表示，除了政府审批速度比较缓慢外，审批面临的消防关是最大难点。

途家相关负责人介绍，在民宿审批的推进工作上，实际上比较缓慢。截至6月初差不多只有800左右的民宿老板或简易宿所的老板获得了资质，一个老板名下可能会有几间房源，所以现在合法的房源应该只有两三千间。

另外一点就是，民宿在备案申请时，即使取得了邻居和管理公司的同意，也还有一个最大的难关，那就是必须取得《消防法令适合通知书》。

要过消防审批关，不仅要根据消防法达到各种条件，还要支出相关费用，导致很多房东嫌麻烦，不愿申请。而在消防法上的处理，日本民宿和酒店的基准，几乎是一样的，民宿不会享受什么特别待遇。如果消防署认定你的别墅或公寓一间房，达到了做民宿的条件，那么房东必须购置相关的消防设备，如灭火器、诱导灯、自动火警报警器等。而设置自动火警报警器，又会涉及到与邻居的矛盾冲突，必须征求其同意，甚至要在别人家安装这个设备，导致不少房东打了退堂鼓。

遭取消订单可获平台赔付

民宿新法实施，大量未通过审批的民宿被强制下架。对于已经下单，提前预订了6月15日及之后日本民宿的游客来说，该怎么办？

对此，Airbnb表示，受到新法影响，系统将在6月15至19日之间，对任何入住未获得备案号码房源的订单进行取消。在此日期之后入住的订单，如果在入住前10天房源仍未获得备案号码，平台也会自动取消该预订，并且全额退款。针对那些已经计划前往日本、但因预订取消而导致计划受到扰乱的房客，平台已经设立了总额为1000万美元的专项基金，用于补偿这部分用户的额外支出。如果房客因为房源没有备案号码，而导致自己15日及以后的预订被取消，airbnb将为其提供全额退款以及与预订价值等额的礼金券，以供未来在该平台上预订住宿使用。除此之外，受影响房客还将收到一张最高价值相当于100 美元的爱彼迎体验礼金券。

途家也表示，会分两种情况处理。对于6月15号下线，但是在入住之前拿到了合法编号的民宿，可以按照原单安排入住。但是对于不可能申请到编号的非法民宿，他们会按照日本观光厅的相关要求进行处理，同时保证用户的权益不受损失。

自在客表示，平台推出了两套方案，一是推荐新的替代房源，由平台补差价；二是全额退款，由平台赠送一张预订首晚房价的等值礼金券，用于再次预订。

业内人士提醒，伴随暑期大量游客入境，日本新法实施又将下架大量不合规民宿，所以在一段时间内日本住宿需求会紧张，有日本出行打算的消费者最好能提前40天预订，这样也能预留给行程更充足的时间，挑选到更合心意的住处。