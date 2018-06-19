大阪地震暂无中国游客伤亡-国内旅行社启动应急预案

记者 李晓明

晨报讯 当地时间18日上午7时58分许，日本大阪府发生6.1级地震。地震发生后，由于停电，东海道新干线新大阪与名古屋之间的列车已经停驶。关西国际机场和大阪机场的所有客机的起降也停止，机场工作人员正在检查跑道的受损情况。大阪城间铁路和地铁也处于停驶状态。

此次地震正值端午假期，不少中国游客也在日本旅游。记者从国内各大旅行社获悉，地震发生后，旅行社也纷纷启动了应急预案，经排查，目前尚未发现有中国游客出现伤亡。

携程第一时间联系当地领队、地接社了解情况，截止目前，在当地的数千名携程跟团游、自由行用户，没有收到因为地震受伤等情况。针对部分景区游览的问题，携程也在启动了重大灾害旅游体验保障金，预订了门票等当地玩乐产品受到地震影响的游客，可以免费退订。

春秋旅游也紧急启动自然灾害应急预案，经过严密排查，目前春秋旅游在日本大阪地区，有来自上海、重庆等11省市的游客共计501人，所有游客的人身财产安全均未受到损害。

同程艺龙、同程国旅第一时间通过微信、电话、网络等多种方式联系排查现在大阪的自由行和跟团游客人的安全情况。经排查核实，目前暂时没有收到游客因地震受伤的反馈。同程国旅表示，目前团队线路后续涉及新干线和大阪环球影城的行程需要调整，会与客人协商确认后进行，以保证客人安全，其他线路行程暂时未受影响。针对需要取消当地酒店的客人，同程艺龙酒店部门将尽力与当地酒店及供应商协调；对已预订但尚未出行的旅客的退票、改签需求，将按照航司最新退改政策执行操作，据了解，目前吉祥航空已经发来免费退改签公告。