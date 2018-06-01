如何利用逃生“黄金90秒”-东航举办旅客乘机安全开放日活动

记者 胡 迎

晨报讯 每年的6月是安全生产月。近日，东航在东航青浦研发中心举办了安全文化·开放日活动。对公众展示了东航的空中安全防护和乘务安全防护等内容。

活动现场，为了让旅客与市民了解空中安全防护方面的工作，东航的航空安全员等特地模拟了客舱出现（劫机）突发事件，开展反劫机演练。安全员强调：“反劫机的机会都是大家共同创造出来的，如机组人为操作造成机舱颠簸，创造出制服歹徒的机会”。另外，安全员还建议旅客在发生此事件时，最好保持坐在座椅上，低头、双手手指交叉扶于前排椅背，给予机组最大配合。

除此之外，现场还模拟展示了飞机迫降、应急撤离、机上救护等乘务专业安全训练内容。据介绍，飞机在飞行途中可能机身出现裂缝，机舱失压等问题，这就需要旅客在机组人员的指示下进行自救以及配合机组进行安全撤离等。例如，机舱失压后，氧气面罩会自动脱落，驾驶舱也会二次确认，手动触发氧气面罩脱落。这时，旅客应及时带上氧气面罩，确保意识清醒。

另外，在飞机出现特情（机身裂痕，发动机受损等）后，往往会尽快备降附近机场进行应急撤离。根据历年飞行事故数据显示，发生事故后飞机通常会在着陆至少90秒之后才会发生爆炸，因此这段逃生的关键时期也被称为“黄金90秒”。合理地运用这黄金90秒，飞行事故生还率可以达到95.7%。

为此，东航专业教员提醒大家，在紧急情况下，每个单通道滑梯的撤离能力为每分钟60人。为了以最快时间进行安全撤离，应保持冷静，听从乘务人员指挥行动，东航的空勤人员都经过长期严格训练、考核，紧急情况下能第一时间以专业角度做出准确处理，维护广大旅客生命财产安全。