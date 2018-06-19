乘船赏浦江，灵；10秒可通关，爽！-假期次日浦江游览客运量同比增19.2% 上海口岸多处设旅客流量提示线保证30分钟通关

晨报记者 钟晖 谢竲 通讯员 王蒙 薛冬

昨天是端午小长假的最后一天，出现返程客流高峰，多分布于高速公路及地铁。另据记者从上海边检总站了解到，截至昨日17时，端午小长假期间，上海口岸出入境人员达36.3万人次，比去年同期同比增长17%，其中出境18.6万人次、入境17.7万人次，日均出入境人员约13万人次。

高速路网流量昨增5%

记者从市交通委获悉，昨天0时-15时，沪上高速公路网总流量为57.67万辆，较去年同期上升5.47%。当天夜间，轨交运营方掌握到虹桥火车站临客列车密集到达的信息，对轨交2号线虹桥火车站站投入加班车，延长运营至今天零点。昨天2号线虹桥火车站站延长运营时间，发车后并不是每站都停，而是中途停靠虹桥2号航站楼站、淞虹路站、中山公园站、静安寺站、人民广场站及世纪大道站，最后抵达龙阳路站。其中始发站虹桥火车站站及虹桥2号航站楼站可以上下车，其余各停靠站都只能下车，沿途换乘站是不能进行换乘的。

据交通委介绍，端午节期间市内交通运行平稳，路网保持全天畅通，无长大拥堵。由于天气晴好，浦江两岸风景如画，乘船赏景成了许多市民的选择。尤其是假日第二天的浦江游览的客运量，与去年同期相比增幅达19.2%。

上海已有156条自助通关通道

值得一提的是，昨天是国家移民管理局在全国所有陆海空口岸推出“中国公民出入境通关排队不超过30分钟”新举措的实施首日。记者了解到，小长假三天中共有26.8万人次中国公民从上海口岸出入境，占总人数74%。

为了确保中国公民出入境通关排队时间不超过30分钟，上海边检机关在浦东、虹桥国际机场口岸以及铁路和邮轮口岸的出境、入境大厅均设立了“中国公民专用通道”，方便快捷通关。同时，中国公民通道内还特别设立了测算旅客流量的蓝色提示线，从提示线开始排队等候到接受检查的时间大约为15分钟，一旦旅客排队到达这个位置，则立即加开通道，确保中国公民在30分钟内顺利通关。

而在人工查验通道一侧的边检自助通关区域，旅客也没有排长队的烦恼，只需要“拍证、刷脸、按指纹”，10秒钟就可以自助办理入境边防检查手续。据悉，目前上海边检已在浦东、虹桥国际机场和吴淞口国际邮轮港、上海国际客运中心建成并投入使用156条自助通道。