习近平点出“一带一路”取得积极成果的关键原因

2018年6月7日，国家主席习近平在北京人民大会堂同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为纳扎尔巴耶夫举行欢迎仪式。
一、顺应世界和平与发展的潮流
“大道之行也，天下为公。” 和平与发展是当今天的时代主题，中国始终坚持走和平发展之路。“一带一路”倡议逐步从共识变为行动，不仅成为中国实现自身更好发展的重要支撑，也为促进全球共同发展、构建人类命运共同体提供了强劲动力。事实雄辩地证明，习近平提出的“一带一路”倡议顺应世界和平发展潮流，彰显出强大的国际影响力、感召力和引领力。和平与发展是当今时代的主题。世界格局正处在一个加快演变的历史性进程之中。和平与发展的阳光足以穿透战争与贫穷的阴霾。回首近100多年的历史，人类经历了血腥的热战、冰冷的冷战，也取得了惊人的发展、巨大的进步。上世纪上半叶以前，人类遭受了两次世界大战的劫难，那一代人最迫切的愿望，就是免于战争、缔造和平。上世纪五六十年代，殖民地人民普遍觉醒，他们最强劲的呼声，就是摆脱枷锁、争取独立。冷战结束后，各方最殷切的诉求，就是扩大合作、共同发展。习近平指出：“我们所处的是一个风云变幻的时代，面对的是一个日新月异的世界。当今世界，和平、发展、合作、共赢成为时代潮流。”习近平强调：“这100多年全人类的共同愿望，就是和平与发展。然而，这项任务至今远远没有完成。我们要顺应人民呼声，接过历史接力棒，继续在和平与发展的马拉松跑道上奋勇向前。”
“一带一路”倡议是世界和平发展的最大稳定剂。“一带一路”倡议是一个真正的合作计划，而不是地缘政治工具。“一带一路”倡议最重要的成果就是促进人员的相互理解，树立共同的目标——建立人类命运共同体，实现和平与发展。在短短的5年时间里，“一带一路”倡议得到如此多国家的支持，既包括来自于“一带一路”沿线国家和地区的支持，也包括来自于全世界的支持。“一带一路”倡议推进了全球的和平与发展，是对现有全球治理和区域治理机制的有益补充和建设性完善，是对维护世界和平、促进世界发展的重要贡献。习近平指出：“我们推进‘一带一路’建设不会重复地缘博弈的老套路，而将开创合作共赢的新模式；不会形成破坏稳定的小集团，而将建设和谐共存的大家庭。”
2017年5月15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京雁栖湖国际会议中心举行圆桌峰会，国家主席习近平主持会议并致辞。
二、符合沿线国家发展合作的现实需求
“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”。“一带一路”是着眼于各国共同发展和繁荣的合作倡议，“一带一路”建设的推进和落实也离不开沿线国家人民的理解、认可和支持。 “一带一路”倡议和多个国家和地区的发展战略结合在一起。“一带一路”倡议是合作共赢的大智慧。“一带一路”倡议统筹了中国与沿线国家的共同利益和具有差异性的利益关切，加强了战略对接，促进打造包容、均衡、普惠的区域合作架构。政策的结合，基础设施的联通，贸易的促进，金融的合作，人文的交流，都得到了有效推进。习近平指出：“‘一带一路’贯穿欧亚大陆，东边连接亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈。无论是发展经济、改善民生，还是应对危机、加快调整，许多沿线国家同我国有着共同利益。”习近平强调：“‘一带一路’建设秉持的是共商、共建、共享原则，不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。‘一带一路’建设不是要替代现有地区合作机制和倡议，而是要在已有基础上，推动沿线国家实现发展战略相互对接、优势互补。”
“一带一路”倡议将给沿线国家带来实实在在的利益。“一带一路”不是中国的一家独奏，而是沿线各国的“大合唱”，是为了促进中国同沿线国家的贸易和投资，促进沿线国家互联互通和新型工业化，促进各国共同发展、共享成果。“一带一路”建设通过开展务实合作，扩大资源要素配置，释放沿线国家潜能，真正实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，不仅会给“一带一路”沿线国家及其人民带来实实在在的经济利好，让发展成果实实在在地惠及沿线各国人民，也能为在其他领域进一步密切合作关系奠定坚实基础，为彼此之间妥善解决一些突出问题创造有利的氛围和条件。习近平指出：“‘一带一路’建设不是空洞的口号，而是看得见、摸得着的实际举措，将给地区国家带来实实在在的利益。”
走进新时代，扬帆再起航。“一带一路”已经成为构建新时代中国与世界良性互动关系的关键一招，开启了中国同世界交融发展的崭新篇章。习近平指出：“丰硕的成果表明，‘一带一路’倡议顺应时代潮流，适应发展规律，符合各国人民利益，具有广阔前景。”
（本文来源：学习中国）