习近平点出“一带一路”取得积极成果的关键原因

漫漫丝路，遗泽千年。五年来，“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实，建设成果丰硕。6月7日，习近平在同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈时指出：“5年来，‘一带一路’倡议得到国际社会积极响应。‘一带一路’倡议之所以能取得积极成果，关键在于顺应了世界和平与发展的潮流，符合沿线国家发展合作的现实需求。”请随“学习中国”小编一起学习。

2018年6月7日，国家主席习近平在北京人民大会堂同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为纳扎尔巴耶夫举行欢迎仪式。

2017年5月15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京雁栖湖国际会议中心举行圆桌峰会，国家主席习近平主持会议并致辞。

走进新时代，扬帆再起航。“一带一路”已经成为构建新时代中国与世界良性互动关系的关键一招，开启了中国同世界交融发展的崭新篇章。习近平指出：“丰硕的成果表明，‘一带一路’倡议顺应时代潮流，适应发展规律，符合各国人民利益，具有广阔前景。”

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