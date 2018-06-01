在端午品味文化的芳香 | 锐评

文化是端午节的灵魂，它让人重温时间的厚重、文化的芳香，重拾民族精神与家国情怀。

粽叶飘香，雄黄酒浓，又是一年端午到。传承两千年，历久而弥新，这一中国四大传统节日之一，今天仍有着浓郁的传统意、文化味。在湖北秭归，一年一度的端午诗会、龙舟比赛如期开场，吸引了海内外游客的目光；在安徽合肥，“益起读”公益活动进入社区，和孩子们在阅读经典中寻找端午节的意义。这些活动，让人们在吃粽子之外，体会到节日更丰厚的内涵。

近年来，担忧“端午节成为‘粽子节’”的声音不时出现。的确，端午节吃粽子，这是千百年来的民俗传统，但如果把端午节等同于吃粽子，则可能在“除了吃还是吃”的单调活动中遗忘了文化内涵、丢掉了精神价值。饮食是文化的重要载体，尤其是在物质相对匮乏的时代，却绝非是唯一载体。已经拥有两千多年历史的端午，承载着我们这个民族相沿不废的集体记忆，这其中的历史传承与文化韵味，比粽子更加芳香，也更值得品尝。

一个传统节日，就是一杯岁月的陈酿，也是一道沉淀着厚厚文化土层的历史河床。端午节，吃粽子只是其中内容之一，它更是除秽驱病的卫生节，也是诗人节、运动节、女儿节，除了吃粽子，还要挂菖蒲、赛龙舟、祭屈原。传统中，在端午这天女儿回娘家探亲，家人喝雄黄酒，备艾叶、菖蒲和大蒜，比武、击球、荡秋千，给小孩涂雄黄、戴香囊……祛病消灾、祭祀祈福、回家团圆、强身健体，千百年来，我们的祖先从这些美好的生活愿望出发，为端午节和传统节日创造出许许多多美丽动人的习俗，这是应该继承的文化财富。

“节分端午自谁言，万古传闻为屈原。”端午节民俗起源说法众多，但屈原无疑是端午节最醒目的文化符号。每逢端午，人们仿佛总是能穿越时空，遇见这位行吟泽畔的大文豪。“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的爱国情怀，“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”的民本为怀，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的执着刚毅，“诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌”的高尚品格……这些精神传承如同黄钟大吕，穿越时间仍然在现代人心中激起巨大回响。文化是端午节的灵魂，在这一天，正可以重温时间的厚重、文化的韵味，筑牢民族精神与家国情怀。

节日的真意，常常需要依托于生活的体验来领悟。苏轼写道，“虎符缠臂，佳节又端午”“门前青翠，天淡纸鸢舞”，端午节要在胳膊上缠一个虎符，还要出门放风筝。诗人陆游也很有雅兴，“粽包分两髻，艾束著危冠”，包完粽子以后，头上还插了艾草。这些小细节，让日常的生活有了更多仪式感，也因此让端午节增添了更多雅趣，更能让人体会到其中天人和谐的态度与美感。今天，讲故事，游胜地，读经典，在端午节我们同样可以有更多仪式感，为日常生活注入文化雅趣，在细味时序更替中丰富人的精神世界。

从历史深处深情回望，端午节延续数千年，一直都在不断丰富和发展。这本身也是传统文化随着时间在不断生长，并在现代社会获得了“新生”。粽子可以甜也可以咸，端午可以祝快乐也可以道安康，不论过节方式怎么变化，只要传统文化根和魂还在，我们的传统节日就会不断接续传承，联通一代代人的心，为人们提供心灵的滋养和精神的慰藉。