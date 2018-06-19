【诗会马克思】第四期 ：《怪影》节选

2018年06月19日 08:43:58 | 来源：我苏网

【编者按】马克思一生治学严谨，著作等身，内容涉及经济、政治、文化、社会等多个领域，为人们科学地解释世界和改造世界提供了基本的理论指南。目前，根据不同时代的权威文献资料可初步统计：马克思一生撰写著述多达1974部（篇）！此外，他写就的书信也有3099封之多……在纪念马克思诞辰200周年之际，中宣部理论局、江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台联合制作推出5集通俗理论对话节目《马克思是对的》。让我们通过朗诵马克思的经典作品，聆听他追求真理的铿锵蛩音，感受他热爱生活的赤子之心，向这位“千年思想家”致敬！

在人类现代史上，每当遭遇重大危机、面临重大转折，马克思主义都会出场，而其中一个经典标志，就是马克思的《资本论》。《资本论》第一版出版至今已经一个半世纪了，今天依然彰显着蓬勃的生命力。马克思主义政治经济学一直影响着当代的中国和世界。《怪影》是马克思创作的叙事诗，在这首诗里，马克思借一位老者的形象，抒发了自己对知识的强烈渴望和对真理的不懈追求。就让我们用这首诗向马克思致敬！

《怪影》节选

朗诵者：吴帅驰 复旦大学学生

一位满头白发的老人，

从很久以前就在这里居住；

他习惯于这儿的一切，

生活得很有节奏。

他面前摆着一部古旧的手稿，

正专心致志地埋头研读。

不管惊雷轰响，

也不注意风狂雨暴。

他对暴风雨漠不关心，

沉溺于沉思默想；

他在探索幸福的谜底，

寻觅那不可能实现的梦想。

古旧的手稿，

放射出热和光，

可是这光热的来源，

他一直没有猜出端详。

他冥思苦想，

对一页页手稿伏案攻读；

他对知识刻苦追求，

精神振奋，坚韧顽强。

他揭开了书中的奥秘，

有如让一个怪影出生在世间，

他的力量，

无比非凡。

5集通俗理论对话节目《马克思是对的》于4月27日晚9点起在中央电视台综合频道首播，4月28日至5月2日每天18:00在江苏卫视播出，5月1日至5日每天22:30在江苏公共·新闻频道播出，每天22:00在江苏教育频道播出。4月27日起，还可以通过荔枝网、我苏网、荔枝新闻、我苏客户端观看节目完整版和精编版视频。

敬请关注！