党员想强“神”健体？这里有秘笈

原创： 孙思清 编制 求是网

端午节刚过，相信很多人因贪嘴多吃了些粽子而感觉不消化，或因发胖而叹气。其实对于一些党员而言，比贪嘴更可怕的是贪心，比粽子更难消化的是诱惑，比发胖的身体更需要拯救的是懈怠的精神。 人无精神不立，国无精神不强，党无精神不兴。《求是》12期秋石署名文章《挺起共产党人的精神脊梁》，就为广大党员提供了一份强“神”健体的秘笈，一起来看。

补“钙”

习近平新时代中国特色社会主义思想的形成和发展，为我们党、国家和人民提供了最强大的精神能量，使我们从精神上的被动转化为完全主动。理想信念是共产党人精神上的“钙”，是共产党人安身立命的根本。

挺起精神脊梁

我们要把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，挺起共产党人的精神脊梁，永远为了真理而斗争、为了理想而斗争。

防治软骨病

随着我国社会深刻变革，一些党员干部在各种考验中迷失了方向，得了“软骨病”，党的理想信念面临种种挑战。说到底还是理想信念动摇丧失，世界观、人生观、价值观全面蜕变。

精神命脉所在

马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是共产党人的精神命脉和灵魂。对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，是共产党人的政治灵魂，是共产党人经受住任何考验的精神支柱。

生命和力量所系

保持先进性和纯洁性是马克思主义政党的生命所系、力量所系。历史和现实告诫我们：全党理想信念坚定，党就拥有无比强大力量；全党理想信念淡薄，党就会成为乌合之众，风一吹就散。

炼就“金刚不坏之身”

只有用马克思主义科学理论武装头脑，把理想信念建立在对科学理论的理性认同上，建立在对历史规律的正确认识上，建立在对基本国情的准确把握上，才能炼就“金刚不坏之身”。

永葆年轻

只有不忘初心、牢记使命、永远奋斗，才能让中国共产党永远年轻，才能赢得民心、赢得时代，才能善作善成、一往无前。

点击下方“阅读原文”，查看本篇《求是》文章。

阅读原文