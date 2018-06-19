四问全国首例英烈保护公益诉讼案！看完终于明白了……

5月12日，消防战士谢勇在执行救火任务，解救被困群众时，将自己的空气呼吸器让给向其求救的战友使用，并要求战友立即撤离。在火情复杂、浓烟弥漫的情况下，谢勇在通过滑绳下撤过程中因浓烟熏呛坠楼，后经抢救无效牺牲。

5月13日，谢勇被公安部批准为烈士。5月14日，谢勇被江苏省公安厅追认为中国共产党党员，追记一等功。当地数千名干部群众自发前往悼念谢勇，表达对烈士的崇敬之情。

就在社会各界沉浸在悲伤怜惜之中时，却有极少数人发表不实甚至污蔑救火英雄谢勇的言论。5月12日，王某在其微信群中，接连发表极端言论，公然侮辱牺牲的消防英雄。5月13日，王某被公安机关以涉嫌寻衅滋事行政拘留15日，并被处以1000元罚款。

5月14日，在淮安打工的曾某针对谢勇烈士救火牺牲一事，在微信群中发表“不死是狗熊，死了就是英雄”“自己操作失误掉下来死了能怪谁 真不知道部队平时是怎么训练的”等侮辱性言论，歪曲谢勇烈士英勇牺牲的事实，并在他人提醒王某已被处理，对其进行劝阻时还宣称“别说拘留，坐牢我都不怕”。5月15日，公安机关以曾某涉嫌寻衅滋事罪对其刑事拘留。

淮安市检察院副检察长张剑斌向记者介绍，该院在履职中发现上述线索后，高度重视，该院检察长肖天奉第一时间要求关注并依法保护烈士名誉，并向江苏省检察院汇报。江苏省检察院检察长刘华专门作出批示，要求迅速介入、依法履职。在整个案件办理全过程，江苏省检察院民事行政检察处积极指导，淮安市检察院主动请示，形成了检察机关上下联动、密切配合的工作格局。

据介绍，针对王某散布污蔑谢勇烈士言论的行为，5月15日，淮安市检察院立案审查，向王某送达诉前告知书，告知其如不能充分认识自己行为对社会公共利益的损害，检察机关将依据《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十五条规定，依法向法院提起民事公益诉讼。

经教育，王某深刻认识了自己的错误行为，表示在今后的生活中将遵纪守法，积极弘扬正能量，悔过自新，并在媒体上公开发表道歉信，向谢勇烈士的亲属及社会表达其真诚的歉意。检察机关鉴于其悔过态度较好，且愿意公开赔礼道歉，消除影响，决定不对其提起诉讼。

5月17日，淮安市检察院又对曾某线索迅速进行了立案审查，收集相关证据。在查清基本事实后，依法履行了民事公益诉讼诉前程序。就是否对曾某侵害烈士名誉的行为提起民事诉讼，该院首先当面征求了来淮安参加追悼会的谢勇父母意见，谢勇父母当时沉湎在伤痛之中，加之路途遥远，表示不提起民事诉讼，相信并支持检察机关运用专业知识提起诉讼，追究曾某的侵权责任。

记者了解到，针对曾某的行为，谢勇近亲属在5月18日向淮安市检察院出具的一份声明载明：“我们系谢勇烈士的近亲属，曾某近日在网上捏造事实、侮辱谢勇烈士的言论，严重侵害了谢勇烈士的名誉，对曾某的侵权行为，我们作为谢勇的近亲属，声明不对曾某提起民事诉讼，我们相信并支持检察机关提起诉讼，追究曾某的侵权责任。”谢勇父母等近亲属在这份声明上签了字。

淮安市检察院民事行政检察处处长唐昕介绍，英雄烈士保护法第二十五条规定，英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关依法对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为向人民法院提起诉讼。

“谢勇的父母虽然出具了不起诉声明，但他们并不能代表谢勇的‘所有近亲属’。”唐昕告诉记者，为了征求谢勇所有近亲属的意见，办案人员又专程前往湖南衡阳谢勇的家乡，逐一找到谢勇的爷爷奶奶和弟弟等所有近亲属，当面征求他们的意见，并请每一个人在谢勇父母之前所写的声明中签字。

5月21日，经江苏省检察院批准，淮安市检察院针对曾某污蔑烈士的行为，根据英雄烈士保护法的相关规定，提起侵犯英烈名誉的民事公益诉讼。此案即成为英雄烈士保护法自今年5月1日实施以来全国首例由检察机关提起的民事公益诉讼案件。

“此民事公益诉讼依据法律，维护公义，顺乎民心，是检察机关担当作为之举。”5月25日，淮安市委书记姚晓东专门作出批示，要求严把程序，办成高质量案件。