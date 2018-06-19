2018五角场创新创业大赛聚力同行

“锐意创新 聚力同行”——2018五角场创新创业大赛日前在上海开放大学拉开帷幕，创业菁英们最新一轮的实力比拼正式开启。



9所高校共同参与

本次五角场创新创业大赛由杨浦区政府、上海市人力资源和社会保障局联合复旦大学、上海交大、同济大学、上海财经大学、上海理工大学、上海海洋大学、上海电力大学、上海体育学院、上海开放大学等9所高校共同主办。杨浦区委常委、副区长丁欢欢、上海开放大学副校长王宏等参加了启动仪式。

据悉，2018五角场创新创业大赛总奖金40余万元，特设4场高校专场。大赛获奖企业、项目还能直通杨浦区“创业之星”评选决赛、大学生科技创业基金会（EFG）雏鹰计划，还将获得杨浦区20多家政府机构服务团的VIP专业服务。

同时，2018五角场创新创业大赛新设6家知名大企业现场对接会，连接超100家国内投资机构、超50家专业创投媒体、引入国内数十家知名直播平台，开放“创业五角场”8+2+X创业服务平台近60家成员单位资源。

让青年服务青年

杨浦正在不断深化“三区联动、三城融合”核心理念。五角场是上海城市副中心之一，区域内高校、科研院所、科技园区、科技人才资源相对集聚，是杨浦建设科创中重要承载区的创新功能核心。在“创业五角场”8+2+X创业服务平台成员单位的支持下，今年五角场作为“三区一基地”建设的核心功能区，将继续担当杨浦转型发展的标志性角色。五角场将借力“发展新经济、培育新动能”的双创红利，不断提升创新驱动能级，逐步形成具有杨浦特色的创新创业生态环境。

历届五角场创业大赛中涌现了许多优秀的创业企业，他们从五角场启航，在杨浦壮大。本次启动仪式上，邀请2017五角场创业大赛“创业新锐”获奖项目名医主刀创始人苏舒，云简合伙人、产品市场总监刘昕，圈内资深投资机构可可资本合伙人王岩以及世界500强跨国集团索尔维创投亚洲区负责人叶晖，从创业者、投资机构、大企业三个角度剖析双创生态主体的创新与发展。

飞马旅联合创始人、零点有数董事长袁岳现场分享了“Y2Y & Y4Y：青创构建的新供需平衡”。从游戏到网红，从APP到智能硬件，看起来热闹的事其实是年轻人在折腾，他们创新创业行动更自由。袁岳提出，从供给侧革新出发，当下的“双创”更应凝聚资源支持青年一代的创造，让青年服务青年，让青年供给青年，让青年领导青年，“锐意创新 聚力同行”让青年创新创业释放出更大能量。

​会上发布了2018五角场创新创业大赛海报优胜奖。作为今年大赛特色之一，海报征集一个多月收到参赛作品50余份，经过层层选拔，最终俞磊获奖。