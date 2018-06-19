抓改革抓攻坚关键阶段，市委深改组会议要求时不我待抢抓重大机遇

十一届市委全面深化改革领导小组今天上午举行第五次会议。市委书记、市委全面深化改革领导小组组长李强主持会议并强调，今年是改革开放40周年，当前正处于抓改革、抓攻坚的关键阶段，全市上下要按照以习近平同志为核心的党中央的决策部署，党对改革的领导要全面加强，抢抓重大机遇要时不我待，改革开放要贯穿各个领域，始终以改革开放再出发的信心和决心，推动各项改革落地生根、取得实效。

市委副书记、市长、市委全面深化改革领导小组副组长应勇，市委副书记、市委全面深化改革领导小组副组长尹弘出席会议并讲话。

会议指出，当前，全面深化改革进入了一个新阶段，各级党委要深刻领会、全面贯彻习近平总书记在中央全面深化改革委员会会议上的重要讲话精神，把改革摆在更加突出的位置，全面加强党对改革的领导，进一步强化改革谋划。各级主要领导要亲力亲为，一级抓一级，一级带一级，层层压实责任。要时不我待抢抓重大机遇，以实际行动抓紧贯彻落实国家进一步扩大开放的重要举措，加大金融业、现代服务业、先进制造业等重点领域改革攻坚，积极争取先行先试。要用改革开放的思路办法破解难题、推进工作。打响上海“四大品牌”、优化营商环境、做实“一网通办”、建设人才高峰、城市管理精细化、办好中国国际进口博览会等全市重点工作，既要顶层设计加大改革力度，又要从小事、具体事做起，积极推进改革突破。要善于总结成功的经验做法，及时在面上复制推广，以全面深化改革推动上海各项事业取得更大进步。

会议审议通过今年浦东综合配套改革试点工作安排，指出要牢牢把握综合配套这个核心，更加注重改革的系统集成，切实发挥综合配套改革试点与自贸试验区建设、“五个中心”建设的叠加效应。要在全市上下形成合力，各部门要发挥好各自作用，浦东新区要敢为人先，大胆试、大胆闯、自主改，确保各项改革举措落地落实。

会议审议通过关于加快发展健康服务业的若干意见，指出要加强供给、确保质量、强化监管，加快发展健康医疗、健康服务、健康保险，加快建设亚洲医学中心城市。要细化制定重点领域配套政策，推动全市健康医疗服务资源均衡分布，推进公立医院与社会办医功能合理分工，更好满足人民群众多层次、多样化的健康需求。

会议审议通过《关于贯彻落实<关于健全统一司法鉴定管理体制的实施意见>的工作措施及分工方案》，指出要坚持问题导向，找准司法鉴定领域的难点、痛点和盲点，制定全流程、全要素管理制度，并在实施过程中不断调整完善。要着力培育一批高资质高水平的司法鉴定机构，把上海司法鉴定打造成为上海法律服务的重要品牌。

会议审议通过《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，指出要坚持分类指导，根据各类教师的不同特点，遵循教师队伍的成长规律，拿出有针对性的要求举措。要强化任务分解落实，相关部门形成合力、协同推进，努力培养造就一支党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍。

市委全面深化改革领导小组成员和有关市领导廖国勋、周波、郑钢淼、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、沙海林、翁铁慧、时光辉、彭沉雷、方惠萍等出席会议。

（图片摄影：陈正宝）