全新祺云概念传祺GS4重新定义爆款

6月16日，全新祺云概念智慧SUV传祺GS4在北京正式上市。广汽传祺相关领导与嘉宾、来自全国的经销商、供应商及媒体记者齐聚一堂，见证传祺GS4焕新而来，感受智能交互移动新生活的魅力。现场还邀请到了腾讯、科大讯飞、高德三大科技公司的大咖助阵，更有人气女歌手于文文现场倾情献唱。全新祺云概念智慧SUV 传祺 GS4售 价 区 间 为8.98万——15.18万，相比2017款GS4，全系价格下调1万。

全新祺云概念智慧SUV传祺GS4大幅提升产品质价比，相比2017款增加了大量新潮装备，全面满足消费者多元化的出行需求。外观部分，全新祺云概念智慧SUV传祺GS4延续Flying Dy-namics凌云翼式的风格设计，最亮眼的是三颗嵌入式矩阵LED大灯，搭配L形日间行车灯，既与家族设计完美衔接，又提升全新祺云概念智慧SUV传祺GS4前脸的科技感。

全新祺云概念智慧SUV传祺GS4的悬浮环绕式360°内饰布局，新色调搭配给人耳目一新的感觉，车厢内最主要的升级是10.1寸全彩液晶中控大屏，也首次搭载了“祺云概念”智联系统。融入“祺云概念”智联系统的全新祺云概念智慧SUV传祺GS4，已经不只是一台SUV，更是一款智能网联产品，为消费者带来高效、智能化和社交化的汽车出行体验。

变速箱方面，200T 与235T 发动机分别匹配了7速G-DCT 手自一体变速箱和爱信6速手自一体变速箱，前者实现了动感节油的表现，而后者则拥有平顺舒适的驾乘体验。

为了回馈消费者对传祺品牌的信赖，广汽传祺还为这款明星车型制定了全车系两年零利率贴息的超强金融政策。另外，从6月16日起，前1万名购车用户可尊享3年6次免费基本保养，力度堪称空前。

（焦坚英）