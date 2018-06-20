A股市场昨日重挫-人工智能成为基金发展新方向

李锐 晨报记者 罗佳明

谁也没有想到，A股节后会迎来一场大跌。昨日，受中美贸易摩擦等多种利空因素冲击，A股市场开盘下挫，沪指早盘直接跌破3000点关口，盘中跌幅一度高达5%，而在尾盘时，沪指甚至跌破2900点关口，收盘近1000只股票跌停。对此，基金整体保持谨慎判断的背景下，就在昨日蚂蚁金服举办的财富伙伴大会上，人工智能成为公募基金未来发展的新方向。

前海开源杨德龙：

大盘加速探底

受到资金面紧张以及中美贸易摩擦的影响，最近A股出现了连续调整。昨日大盘一开盘就跌破了3000点整数关口，大幅低开后出现了震荡下行走势，市场出现恐慌性抛售。

昨日，为了应对市场大幅波动，国内释放了一些积极的信号。首先，小米申请推迟发行CDR，缓解之前投资者担心独角兽回归带来的市场资金面紧张的问题，有利于稳定市场情绪，改善市场资金面偏紧状况。第二，央行宣布在货币政策方面保持中性，要适当宽松来应对外部冲击，这对于市场资金面也是一个改善。

在目前大盘跌到3000点历史大底的情况下，外资其实是加速在流入A股市场。根据统计，近两个月外资流入A股市场超过1200亿，5月份就流入了500多亿，创月度流入量新高。外资流入股票大多都是优质蓝筹股，外资是从公司基本面以及中长期角度来进行投资的，外资的大量流入表明很多个股已经跌出了价值，外资愿意在这时抄底优质个股。

大盘跌破3000点之后，市场在加速探底，一些优质个股有望逐渐企稳回升。在调整中，消费白马股表现相对强劲。市场的连续波动确实对投资者信心是一个打击，调整什么时候能结束，一是取决于中美贸易摩擦后续进展，二是市场资金面会不会得到改善。现阶段，一是要控制仓位，二是持有消费白马股等防御性板块，来应对市场波动。

博时基金魏凤春：

A股对不确定性担忧仍存

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示，昨天市场异动加剧，认为影响市场的两个主要因素为：一个是贸易战，美国声称将加大对中国出口商品加征关税的范围； 一个是金融监管趋势下经济后续走势。短期来看，贸易战后续走势的确较难把握； 但针对内需的相关政策有望后续延续调整，市场对国内需求的预期有望获得改善，从这个角度看，内需驱动的板块大概率能获得相对收益。中长期结合目前市场估值、交易低迷的程度以及普遍的悲观气氛来看，市场上行空间或仍存。

港股方面，内资对港股的偏好和资金流入短期看仍难以恢复，港股短期或仍受A股拖累，上涨空间或有限。维持港股的中性配置，结构上恒指与中小型股指相对占优。

债券市场，因中美贸易争端与信用风险恶化，强化国内债券市场的避险情绪，推升债市尤其是利率债的结构性反弹行情。但美联储年内多次加息预期，短期国内经济持续景气，以及金融监管等，都或将制约债市进一步表现。结构上，以高等级中短久期信用债为基础配置。

摩根士丹利华鑫：

利空因素集中爆发

对此，摩根士丹利华鑫分析，市场快速调整的主要原因在于近期利空因素的密集爆发，投资者对市场形成了较为一致的悲观预期。一方面，中美分歧日益扩大，为宏观经济增长带来不确定性。

另一方面，也要看到，过去几个月市场走弱并非基本面发生大幅下行，更多的源自市场风险偏好的下降，随着A股指数的不断下行，其估值也进入相对安全区间，中长期看具备投资价值。2018年4月份以来，沪股通每月资金净流入分别为274亿元、267亿元和175亿元，如按照当前趋势，6月份单月有望实现沪股通单月净流入最大资金量；深股通也与此类似，表明外资仍在配置A股优质标的。

从当前数据趋势看，金融监管带来的融资难度增加对宏观投资数据带来了一定程度上的负面影响，导致国内下半年经济面临下行的压力仍然较大，需要政策采取更多的托底和对冲性措施，在当前“内忧外患”下，政策已经出现了预调微调的信号。能够看到A股整体估值处于较低水平，而利润增长稳定，若政策边际上有所改善，受压制的优质个股可能快速反弹，我们将寻找有基本面支撑、估值匹配、增长前景较好的行业和个股进行战略配置，耐心等待市场情绪回暖。

中欧基金：A股市场永远不乏“好机会”

受中美贸易摩擦再次升级等因素的影响，昨日股市上演千股跌停。中欧基金指出，中国政府对于未来的宏观经济形势存有底线思维，不排除未来将通过定向降准等手段对冲流动性风险； 通过刺激内需来平抑海外需求的不确定性； 并在新型基建、高端制造、消费升级等领域拓展发展空间。

从投资角度，中欧基金认为短期情绪对股市的影响大于经济因素本身，中长期中国经济仍将保持稳健增长，A股公司整体盈利增速仍将继续改善，市场上永远不乏好的投资机会。于投资者而言，建议均衡配置，淡化风格，自下而上挖掘具备长期投资价值的个股。其中，大市值消费白马、低估值周期龙头，以及具备较强防御属性的公用事业标的值得关注。

大成基金：

价值风格股票或再度占优

大成基金认为，昨日大跌的直接诱因是中美贸易摩擦的再度燃起，6月15日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税。短短6个小时内，中方强力还击，宣布将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，而且，此前达成的所有经贸成果，将同时失效。

大成基金分析，贸易战将是一个长期和反复的过程，应该做好持久的准备。经验数据显示，我国出口价格对出口数量弹性很低，贸易战短期对经济和通胀的冲击有限；但贸易战加大外需不稳定风险，叠加近期内需快速放缓，会加大政策调整压力。

另一方面，大成基金提示，随着市场跌幅的加深，下一个风险点或将聚焦在上市公司股权质押带来的流动性压力过大，引发大股东信用风险。首先，发行人进行大比例的股票质押融资，从侧面就反映出其资金的紧张，可能存在较大的流动性风险；而随着股价下跌并接近平仓线，这些公司债券或资管计划也存在兑付违约的风险。大成基金表示，在目前的情况下，价值风格股票有可能再度占优，质地优良的股票在股价下跌至合理区间后，也是择时选股的机会。

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蚂蚁金服推出“好基工作室”

“在过去一年的实践中，蚂蚁财富的AI（人工智能）技术已经让财富号的效率提升70%，让合作伙伴的综合成本下降50%。”6月19日，蚂蚁金服财富事业群常务副总裁祖国明在2018蚂蚁财富伙伴大会现场宣布：蚂蚁财富的AI技术正式升级到2.0版本，并完全向资管生态伙伴开放。

“基金投资具有门槛低、普惠的特性，而且新投资者都非常年轻，需要我们通过定制化、多纬度陪伴式的引导、教育来服务。未来基金公司之间最核心的比拼不再只是拼收益，更是拼服务、拼陪伴”，华夏基金公司总经理李一梅判断称。

昨日，入驻财富号的27家基金公司晒出漂亮的成绩单：平均UV （每日独立访客量）增长10倍，用户复购金额增长了3倍，财富号用户的持有时长增加了89%，定投坚持周期增加了61%，过去一年能够赚钱的用户比例增加了20个百分点。

而据统计，入驻财富号机构与同期未入驻机构相比，非货基交易金额增幅前者是后者的21倍，非货基保有量增幅前者是后者的11倍。

在2018蚂蚁财富伙伴大会现场，27家基金公司还宣布与蚂蚁金服联合签署基金业高质量发展计划，并共建“理财用户服务联盟”。此次盛会的最大亮点之一，当属“好基工作室”以及“用户价值榜单”的发布。兴全趋势混合型投资基金成为十只首批入选“好基工作室”的产品之一，兴全基金电商团队同时位列用户价值榜，双榜题名是对兴全基金品牌美誉度、产品业绩以及销售服务能力的肯定。

站在公募基金成立20周年的历史起点上，27家入驻蚂蚁财富的基金公司代表共商“以用户为核心”的全新服务理念。兴全基金出席领导杨卫东表示，“金融产品的虚拟化属性，决定了基金产品的交易只是服务中的一个环节。产品是核心，互联网是手段，运营是驱动力”。在谈到兴全基金电商未来目标时杨卫东指出，“为更广泛的投资者提供个性化、定制化的服务，从而帮助用户找到更适合自己的理财方式或产品，即为理财用户提供有价值服务，是我们需要不断探索的目标。”