交通罚款”云闪付”可解决

晨报记者 刘志飞

6月17日，上海“智慧交管”领域开通“云闪付”线上线下一体化跨行缴费服务，中国银联助力上海社会治理创新取得新突破。针对现场违法及非现场违法，市民可分别使用“云闪付”APP线下扫码缴款或使用“上海交警”APP线上调起“云闪付”支付。上海成为全国率先通过“云闪付”APP采取线上线下一体化模式推进交通治理的超大型城市，此举将免去网点排队困扰，有效缓解上海市民缴纳交通罚款的痛点问题。

“云闪付”APP缴纳交通罚款具体使用方法如下：

“云闪付”线下扫码模式：针对机动车、非机动车的现场简易交通违法行为，交警使用PDA设备现场打印《处罚决定书》，机动车驾驶人、非机动（例如自行车）车行驶人、行人，均可打开“云闪付”APP （绑定好任意一家银行的银联卡），通过“云闪付”APP的扫一扫功能扫描《处罚决定书》下方的缴款二维码,即可轻松完成缴款。

“上海交警”APP线上调起“云闪付”支付模式：针对机动车的非现场违法行为（例如电子眼拍摄的违法停车、违法掉头、违法变道、违法鸣笛等）或现场简易违法行为，机动车驾驶人可以在“上海交警”APP支付时调起“云闪付”支付方式缴纳罚款。用户打开“上海交警”APP，进入“违法缴款-决定书缴款或我的驾驶证已处理违法缴款-输入处罚决定书编号-选择云闪付缴款方式”，即可通过“云闪付”APP使用任意一家银行的银联卡在线缴款。