金价暴跌打击多头信心

晨报记者 刘志飞

（注册黄金投资分析师）

横盘僵持三周之后，上周五现货金终于撑不住了，一度破位下跌20余美元，创18个月以来最大单日跌幅，同时也是半年以来的新低。金价的暴跌让多头的信心备受打击，不过，调查显示，大多数华尔街专业人士及普通投资者都认为黄金本周将会上涨，或许是超跌反弹的需要吧。

金价暴跌毫无征兆

今年以来，国际金价的走势扑朔迷离，投资者认为利好消息的伊核问题、叙利亚危机、半岛危机、贸易战等，金价无动于衷，而投资者认为是利空消息的美联储加息、美朝对话等也没让金价产生多大反应。市场亦步亦趋，冷不丁来个突然袭击，有时甚至不太好解释。

上周五金价的暴跌就是这个样子，原本市场对美联储加息也没太多反应，结果周五中美贸易战重燃的消息却把金价一下子打到6个月低位，美市盘中最低下探至1278.04美元/盎司，下跌逾20美元。上周五美国宣布第二批中国商品的征税名录，对中国进口商品新征500亿美元关税，中国商务部表示将立即出台同等规模、同等力度的征税措施。

中美贸易战重燃原本应让避险情绪加剧，利好黄金，但金价却出现暴跌，实在要找个理由，只能是上周四美元指数大幅上涨，上周五金价补跌，同时上周五全球大宗商品价格暴跌，黄金首当其冲。

华尔街并不悲观

尽管上周金价暴跌，但华尔街专业人士似乎没那么悲观。Kitco 上周五（6月8日）发布的每周黄金调查显示，大多数华尔街专业人士及普通投资者都认为黄金本周将会上涨。在针对华尔街专业人士的调查中，有16人参与了调查，有10人或63%认为本周黄金将会上涨，有4人即25%认为本周黄金将会下跌，2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中，有1081人参与了调查，有683人，或63%认为本周黄金将会上涨，有306人即28%认为本周黄金将会下跌，95人或8%认为黄金将会盘整。

在看涨黄金的人士看来，黄金本周上涨的动力一方面是超跌反弹，另一方面是通胀的回升，当然已处于高位的美元也随时存在回调的风险。Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff评论道：“技术面已经改善，风险厌恶情绪稍稍上涨。”

然而，也有人看空的人士认为，黄金已经在技术上连破多个关口，空方已经占据了优势地位，多头短期内难言翻身。

白银比黄金更有吸引力

相比黄金，近期越来越多的投资者关注到白银的强势。在上周黄金横盘震荡的时候，白银价格异军突起，虽然上周五白银价格也是大幅下挫，但是一段时间来看，银价走势还是明显强于金价。

白银近期的优异表现开始引起一些市场人士的注意，多家机构纷纷发表看涨的观点。

Sprott Asset Management 高 级 投 资 组 合 经 理 Maria Smirnova上周二(6月5日)曾指出，仍然乐观地认为，白银最终会重新焕发“光彩”，升至21美元/盎司。

彭博分析师Eily Ong近期在一份报告中指出，鉴于更强的工业需求，以及中国迅速增长的中等收入人群对银饰需求形成的推动，在经历连续三个月下滑之外，白银上涨步伐有望超过黄金。在2018年，黄金/白银比可能逆转当前势头，重新向长期平均水平回归。

除此之外，知名机构Invest-ingHaven日前也撰文就白银未来走势进行分析，预计这头“沉睡的狮子”即将醒来。2018年夏季将为2018年白银走势设置基调，而黄金则可能要等待2018年下半年或者2019年初。 InvestingHaven 表示，我们预计白银价格将很快从10年的长三角形态中爆发。

不要轻信专家的结论

投资市场没有常胜将军，也没有绝对准确的预测。多数普通投资者都喜欢参考国际顶尖的投资机构给出的预测，事实上是这些国际大咖的预测也经常打脸。

投资者都知道，黄金与美元的价格多数成反比，因此投资者都很关注美元的走势。但今年以来不少国际顶尖的投行对美元的判断都很失策。

如今年1月底，摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JP-Morgan Chase & Co.)和意大利联合信贷银行(UniCredit)等投行，纷纷发布报告预测美元反弹可能难以持续。而那个时候正是美元指数见底的时候。包括Hans Redeker在内摩根士丹利策略师们在一份报告中写道：“全球经济增长依然强劲，这应会令美元继续处于看空趋势。”

摩根大通策略师在1月底的策略报告中写道：“美元看跌势头可能保持完好，美国总统特朗普呼吁美元走强不太可能成为扭转局面的催化剂。”

到了2月下旬，美元指数已出现做底的迹象，但包括大摩、法兴和麦格理等投行依旧纷纷发出看空美元的言论，同时又一外汇市场大玩家——花旗也发表了重磅看空言论，预言美元指数可能暴跌，最终会“远低于70水平”！

可惜的是，花旗的报告发布不久，美元指数就开始一骑绝尘，一口气上涨超过5%，最高达到95.03。

这也告诉我们一个道理，不管是机构还是专家，投资者不能只关心他们预测的结论，更应该关心他们预测的理由，然后自己做出判断。