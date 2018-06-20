足球小国的梦想并不是苦大仇深

树文 王浩宇

如果一个足球的小国，历史上首次打进世界杯，那么他们的世界杯梦想是什么？进一球、拿一分、胜一场？

或许对于巴拿马人来说，快快乐乐地展示自己就够了，足球没有那么多苦大仇深。

在2018年世界杯北中美及加勒比地区预选赛最后一轮，压根没指望出线的巴拿马队在得知美国队意外出局之后，三军用命，奇迹般地拿到关键的三分，最后一刻杀进俄罗斯世界杯。这可比中国队当年艰难多了。

要知道，北中美及加勒比地区，总共就三个半名额，一般而言，墨西哥、美国、哥斯达黎加基本会霸占三席（但美国此次未能如愿），剩下半个名额，还要和亚洲来争夺。以至于巴拿马出线之后，总统宣布全国放假来庆祝。

要知道，中国队在2002年出线时，韩国和日本作为东道主已经自动晋级世界杯决赛圈了。

无论在对巴拿马将帅们或者是对巴拿马球迷的采访中，记者最大的感受，就是放松和欢乐。

全场落后，被动挨打，巴拿马球迷的助威声却远远超过了有些单调的比利时球迷。一个角球，甚至一次触球，一个防守，都可以引发巴拿马球迷的欢呼。

即便在比赛结束，0:3失利了，在索契菲什特球场外，依然响彻着“OLE OLE 巴拿马”的歌声，你见到的每一个巴拿马球迷，脸上都是笑容。

比较奇怪的是，在这种放松的心态下，其实巴拿马的表现并不差，对比利时他们并非没有机会。

没人要求巴拿马取得什么成绩，一切取决于他们自己。正如他们的主教练戈麦斯赛前说的，昂首回家，让国人骄傲。

踢足球到底是为了什么？简单而复杂的问题，尤其是对中国足球而言。