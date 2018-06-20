[解盘]-“国宝”的进球“路线”的胜利

黄先森

首发11人，10人在欧洲踢球，且基本能在过去一个赛季保证主力或主力替补位置。日本队用一套“欧式阵容”在俄罗斯世界杯亮相，最终在一场艰苦的遭遇战中2比1力挫哥伦比亚。4年前的巴西，哥伦比亚小组赛最后一场，在已经提前出线的情况下，依然4比1羞辱日本队——做人留一线，日后好相见。他们显然不懂这个道理。当然，这是一句玩笑话。

自从1998年法国世界杯以来，日本队实现了世界杯连续第六届出线，但本届出征前，他们遭遇了换帅风波，没有多少辉煌履历的西野朗临时接手，旅欧球员与本土球员的融合、三后卫还是四后卫体系的选择、个别球星的情绪等，一系列问题放在西野朗的面前，热身赛先后输给加纳和瑞士，但最后一场，他们以4比2逆转击败巴拉圭稳定了军心。

相反，哥伦比亚则一直把希望寄托在身体情况并不明朗的J 罗身上，昨晚，J罗因伤未能首发，也让哥伦比亚人从内心感到一丝不安。

开场的红牌+点球套餐固然有偶然因素，但总体上，90分钟内，日本队在传控、身体对抗上都不落下风，下半场的制胜球来自高中锋的头球，更是让日本人疯狂——大迫勇也是日本足坛近些年崛起的少有的高中锋。2009年在鹿岛鹿角出道，日本足坛一直把他当“国宝”进行培育，随后远赴德甲，在科隆以主力锤炼。

昨夜的这个进球，是“国宝”的进球；昨夜的这场胜利，是“路线”的胜利。