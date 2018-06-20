威水

像所有热爱手机的小镇青年，25岁的凯恩因为主管计算错了自己当天的业绩而怒火中烧，那天他一口气发了四条朋友圈，大意如下——

其一：虽然埃里克森谈妥了合同，但是单子是我签的，别忘了最后是我抢先一步递上了纸笔……

其二：B总给我点赞了，说明他也支持我的观点……

其三：C总也同意把这笔合同算到我头上……

其四：哦，对了，忘了说一声，公司楼下卖煎饼的小王也认为这笔单子应该算我的，如果我每天买煎饼的时候还能多加个蛋……

结果整个公司哗然了：旁友，帮帮忙，侬好歹在全球500强企业上班，吃相哪能嘎难看！

难看吗？凯恩大概不觉得。他是那种每天起床打领带时，会冲镜子里的自己喊上三遍“努力、奋斗”的家伙，如果不是温布利太扎眼，甚至他愿意带着部门里的兄弟们，学习隔壁的洗脚妹们，每天开工前，载歌载舞地来段励志快板书。

正是这样的凯恩，会在C罗首战上演帽子戏法后，信誓旦旦地表示自己倍感压力，首战突尼斯，我也要来个帽子戏法。毫不掩饰的羡慕背后，是赤裸裸的欲望，是出人头地的野心。当然，还有随之而来的头顶脚踢梅开二度。

四年前，我在世界杯专栏里把英格兰队称为“大众情人”。他们拥有广泛的球迷基础，以及由小贝、欧文等开始滥觞的偶像包袱，在无孔不入的英格兰媒体的推波助澜下，他们为讨好舆论和粉丝而误入歧途。

而相比之前的几届英格兰队，说实话，这届英格兰队有些尴尬，就像选秀热潮退去后的快男们，似乎再也找不回话题热度。

他们不再根正苗红——所谓的新一代天才斯特林，出道于女王公园巡游者的青训营； 作为这支英格兰队的中场核心，亨德森则在桑德兰度过了几乎整个青少年时光； 和突尼斯一役表现出色，制霸天空的马奎尔，此前职业生涯的大部分时间，辗转于谢菲尔德联、赫尔城、维冈竞技等边缘球会，即便最后转会莱斯特城，大概也就相当于从三、四线城市杀到北京郊区，终于在通州或者大兴找到了一份工作；至于目前英格兰队的当家球星哈里·凯恩，手里拿的倒是货真价实的伦敦户口本，但在少年时就有过被阿森纳训练营淘汰的记录，最终选择在热刺出道。要知道，十几年前的阿森纳和热刺，那就是当年上海滩的“上只角”和“下只角”的区别……

没有全民偶像欧文、贝克汉姆领衔C位，没有曾经在金球奖评选中位列二、三名的杰拉德、兰帕德唱跳俱佳，这支英格兰充满小镇青年的气质——他们也许不够优雅，却也不甘平凡。他们没有盛名，却也少了羁绊。他们或经历挫折或出身微薄，但却不惮于争取自己的幸福，不吝于付出。

他们用自己的简单直接，不管不顾，让英格兰球迷看到了近几届世界杯小组首战中，最为干脆利落的一场胜利。

我把这视为三狮军团重铸的开始。至于终点在哪里，其实不重要。许多年前，在不列颠王国的艰难时世里，丘吉尔说过这么一句话——没有最终的胜利，也没有致命的失败，最重要的是继续下去的勇气。放眼茫茫尘世，多少小镇青年，不都是靠这样的信念，坚持到了最后。