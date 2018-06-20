西班牙状态正佳 伊朗恐难逃大败

晨报特派记者 金昊

（喀山6月19日电）

任谁都不会想到，在第一轮小组赛结束之后，来自亚洲的伊朗队会力压伊比利亚半岛双雄排在B 组的头名。上一场比赛，伊朗队凭借对手的乌龙球惊险获胜，而西班牙则在与葡萄牙的进球大战中3∶3握手言和。对于伊朗而言，能够在第二场比赛逼平西班牙，他们就有机会从B组杀出重围，但面对实力雄厚且来势汹汹的西班牙，关键球员伤停的伊朗很难做出有效抵抗。

伊朗：关键球员受伤

上一场对阵摩洛哥的比赛，尽管只是凭借对手的乌龙球赢下比赛，但那也可以看作是伊朗整场在防守端兢兢业业的回报。对于伊朗来说，首战拿下3分固然可喜，但球队也接连损失了两员大将，后防关键球员切什米和攻击线核心贾汗巴赫什都在上一场比赛中受伤，这会让奎罗斯的排兵布阵受到极大影响。

在奎罗斯的带领下，伊朗基本以4141防守阵型为主，中后场囤积重兵来压缩对方的进攻空间，进攻线上则依靠贾汗巴赫什和阿兹蒙等人的个人能力伺机反击。在贾汗巴赫什伤情未明的情况下，伊朗的进攻端很有可能会启用老将德贾加，但这位效力于诺丁汉森林队的老将上赛季几乎就没怎么出场，状态也可想而知。而防守端，切什米的缺阵也很难有人能够弥补。

以伊朗在第一场表现出的竞技状态来看，传球成功率低且失误连连的他们很难给西班牙造成威胁，而现在伊朗又少了攻防两端的关键球员，本场比赛很可能是凶多吉少。



西班牙：状态稳中有升

新帅耶罗上任以来并没有对前任洛佩特吉的技战术做出太多改变，仍然维持了控球为基础的基本思路。但从上一场的三个换人来看，耶罗对球员的熟悉程度还远远不够，三个换人都没有对球队产生实际作用。

但值得一提的是，在上一场比赛中，西班牙全队都表现出了顽强的斗志，这也说明换帅风波并没有影响到他们，比赛中先落后的他们甚至还一度反超了比分，只是最后时刻才被C罗的任意球扳平比分。

从热身赛及上一场比赛来看，伊斯科仍然是这支西班牙队的核心，他的中场串联能力和控制比赛节奏能力都显得尤为突出，再加上伊涅斯塔和布斯克茨的保驾护航，西班牙在中场位置上可能会拥有恐怖的控制能力。

前锋线上，时隔四年重回国家队的迭戈·科斯塔展现了绝对的杀手本色，上一场单挑对方后卫的场景仍然历历在目。本场比赛，科斯塔将是西班牙撕开伊朗队防守的关键人物。