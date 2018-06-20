小组赛第二轮迎战摩洛哥队-事关出线，葡萄牙队不容有失

晨报特派记者 俞炯

（莫斯科6月19日电）

葡萄牙队在小组赛首轮3∶3惊险逼平西班牙队，他们将在当地时间周三迎来俄罗斯世界杯的第二个对手摩洛哥队。北非劲旅第一场因为乌龙球不敌伊朗队，他们和葡萄牙人一样，这场比赛都不容有失，只有赢球才能保留住自己小组出线的希望。

“想要挖点内容太难了。”莫斯科时间周二上午，在葡萄牙队驻地训练场观看赛前官方训练的一位葡萄牙记者抱怨道。据他介绍，虽然第一场比赛C罗的“帽子戏法”让人激动，最后时刻的世界波绝平令人兴奋，但葡萄牙国内舆论还是对球队的前景十分担忧。

“那是一场属于C罗个人的比赛，但是无法掩盖目前球队存在的问题。西班牙队的确比现在的葡萄牙队强。我们的防守有问题，进攻也不够流畅，如果无法战胜摩洛哥队的话，那么小组出线就危险了。”这位葡萄牙记者继续说道。

的确，前一天的葡萄牙队训练场上还是有说有笑，甚至佩佩和队友还打打闹闹。但到了赛前最后一练的时候，C罗和他的队友们都神情严肃，人们可以明显感觉到葡萄牙队内存在的紧张气氛。

比如球员的新闻发布会不像其他球队那样，让一些大牌球星，或者至少是主力出来接受采访。比如进入球队驻地的记者被严防死守，赛前官方训练前15分钟完全看不出主教练费尔南多·桑托斯在战术和人员上会根据这场生死战有什么样的打算。另一位葡萄牙记者在一旁表示，只能看看晚上的赛前官方新闻发布会上，主教练会说出什么有价值的内容。

当然，葡萄牙队的头号球星C 罗是球队争取三分的保证。好消息是现在C罗的状态惊人，但坏消息的是通过第一场比赛很清楚地可以发现，C罗在比赛中就是在单打独斗。第一个点球是他自己带球突破带来的，第二个远射是他自己在禁区外摆脱后射门，第三个进球是来自定位球。他身后的格德斯，以及两翼的贝尔纳多·席尔瓦、布鲁诺·费尔南德斯没有给C罗带来更好的支持。倒是替补出场的夸雷斯马在右路的突击有些效率，多少为C罗分担掉一点防守压力，这也是C罗能够在比赛最后阶段赢得前场任意球扳平比分的一个原因。

所以，葡萄牙队主帅费尔南多·桑托斯不愿意媒体挖到球队的战术打法，也是为了不让对手摩洛哥队提前打探到任何风声。

对于摩洛哥这个对手，葡萄牙队也是早就有所准备。备战世界杯的最后阶段，球队的三场热身赛有两场找的是和摩洛哥风格相近的北非球队阿尔及利亚和突尼斯。5月底，葡萄牙队在先进两球的情况下和突尼斯队2∶2战平，那场比赛刚刚踢完欧冠决赛的C罗并没有出战。葡萄牙队的最后一场热身赛是阿尔及利亚，C罗披挂上阵帮助球队三球完胜对手，他虽然没有进球，但角球助攻队友破门。

葡萄牙队赛前还收获了一个好消息，此前因为球员抗议风波，葡超豪门里斯本竞技主席解雇了包括多名球队主力，其中就包括了威廉·卡瓦略、布鲁诺·费尔南德斯、吉尔森·马丁内斯以及葡萄牙队的一号门将帕特里奥。

在周一的葡萄牙队新闻发布会上，出席的前里斯本竞技前锋安德烈·席尔瓦还被问及俱乐部风波是否会影响国脚在国家队的表现，当时安德烈·席尔瓦表示，俱乐部是俱乐部，国家队是国家队，“他们现在完全专注于世界杯。第一场比赛的表现也表明他们完全可以踢好在俄罗斯的比赛。”

好在就是昨天，新赛季的英超升班马狼队终于官宣签下了自由身的帕特里奥。关键比赛前敲定新东家，相信这肯定有助于葡萄牙队的主力门将发挥出高水平。

6月20日20：00葡萄牙VS摩洛哥

6月21日02：00

伊朗VS西班牙