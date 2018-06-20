“电影节十日谈”4　电影数字的故事 数字带你看改革开放40年来的中国电影成就与新趋势-线上买票观后评分 互联网数据应用领先全球

晨报记者 陆乙尔

去年，中国电影产业市场规模已近560亿元，观影人次达16.2亿，总银幕数达50776块稳居全球首位。而今年第一季度，中国电影市场200亿元的票房已超过北美同期的28.9亿美元（约合人民币183亿元），创下全球单一国家季度票房最高纪录，首次成为世界第一。这些数字，代表着改革开放四十年来中国电影人的努力。

在昨天的“改革开放与中国电影”金爵论坛上，中国电影家协会发布了全新《2018中国电影产业研究报告》，诸多业内人士则用更加细分化的数据，专业又生动地展示了中国电影的成就以及新趋势。

43.61亿元

去年，中国年度票房榜的前十部影片当中，国产片和进口片各占五席，五部国产片分别为《战狼2》《羞羞的铁拳》《功夫瑜伽》《西游伏妖篇》和《芳华》，票房总额为117.7亿元，高出另五部进前十的进口片票房总额43.61亿元。

美国电影协会亚太区总裁艾理善在现场感慨道，中国电影正在跟国外的电影并驾齐驱地进行竞争，创造的收入更多。“我认为，竞争之下电影才有精进的机会，而且会更积极地寻求观众，我们电影人的责任就是要找到自己电影最适合的观众。”

12部纪录片

许多观众一定还记得去年那部冷静克制镜头下情感充沛的“慰安妇”题材纪录片《二十二》，最终该片创纪录地收获1.7亿元票房。包括这部令人惊艳和感动的作品在内，去年中国市场有12部中外纪录片进入了院线大银幕，这也是历年来数量最多的年份。

在《2017中国电影产业研究报告》主笔刘嘉看来，这12部中外纪录片里，本土纪录片更加引人注目，“它们贡献了98%的票房。因为更容易引发社会话题，吸引观众讲情怀，在市场上也会有比较长的生命周期。”中国艺术研究院影视系研究员刘藩补充称，《二十二》 的出品公司规模很小，但只要在一个领域精耕细作，做出观众喜欢的作品，“小公司也有机会在市场上创造奇迹。”

86% 网售票

在今年上海国际电影节开票日，组委会首次采取了“线上线下”错时售票的方式，这正是在“网售票比例逐年增加”趋势下的“惠民选择”。实际上，在刚刚过去的5月份，中国线上购票占比已达到86%，这是今年线上化率最高的一个月。

猫眼研究院院长刘鹏介绍，从2017年开始，中国电影购票的线上化率已经稳定在80%以上，“目前北美大概是百分之二三十左右，我们电影购票的线上化是全球范围内处于领先位置的。”在他看来，如此高的线上化率意味着市场发展优势，“我们拥有了最大的各种互动数据，能够知道绝大多数观影人的消费行为，可以跟踪和分析，这会让中国成为最懂观众或者说离观众最近的电影市场。”

12% 评分

如今观众看完一部电影，最习惯的动作也许是打开影评网站打分，并发表一番评论。以在北美和中国市场都热映的《复仇者联盟3》为例，数据显示，中国购票观众中有12%的人在观影后对影片进行了评分和评论，在北美则是2%左右。

刘鹏认为，大规模的观影人次以及高比例的观影评分，无疑能让电影人更了解观众。其团队还发现，根据数据统计，男性观众和女性观众对于影片的评价标准略有差异。“2018年至今，我们拿了一千万以上的观众评分做对比，男性观众平均评分是8.1分，女性观众是8.4分，男性比女性会更加苛刻一些。”

同时，他们还对不同人群的评价做了对比，男性观众评论的高频关健词有剧情、故事、特效、震撼、游戏、刺激等，而女性观众的高频关健词包括孩子、剧情、感人等。“归纳一下，男性更关注动作和场面，女性更关注情感。同时，2018年的数据中，我们看到了另外一个特点，大家都更关注剧情和故事本身了。”

2200万“想看”

如果经常逛影评网站和线上售票平台，会发现每部影片的信息页上都会有“想看”按钮。记者在近几个月参加许多电影宣传活动时，也发现主创们在最后总会卖力“吆喝”，希望现场观众多去线上平台为电影点一下“想看”按钮。

这一数据也已成为各大片方的“兵家必争之地”。据刘鹏介绍，去年其所在线上平台共积累了2200万“想看”数据，今年“想看”数据还在增长，截止到5月底已积累了1400万的“想看”数据。

简单一个“想看”，蕴含的是丰富的信息。在刘鹏眼里，“想看”代表的是潜在购票观众的关注度，对电影购票更有代表性。“如果一个影片做完宣传后，可以去看“想看”的增长，通过这个评估宣传效果怎么样。”在刘鹏这里，他更想通过“想看”数据了解新增的“想看”人群来自哪里，是年轻的还是年长的，这会让数据更加精准有效。

实际上，在北美市场，片方往往通过市场调研来跟踪映前的影片热度，并评估宣传效果的好坏，在中国，电影人们则有了更加准确的大数据方法。“在这点上，外国同行们也觉得中国互联网数据的应用是走在了全球的领先位置。”