“聚焦互联网影视”系列之2 互联网影视峰会举行，业内大佬“把脉”网剧网综-流量明星被弱化，全民来当制作人

晨报记者 殷茵

日前，2018年上海国际电影电视节互联网影视峰会盛典在沪举行，发布了年度网络影视精品榜单，《白夜追凶》《虎啸龙吟》等优秀网络剧目，《这！就是街舞》《吐槽大会》等优秀网络综艺，《灵魂摆渡·黄泉》《哀乐女子天团》等优秀网络电影上榜，潘粤明、迪丽热巴等分获年度实力男女演员的荣誉。

作为2018年上海国际电影电视节的重要组成部分，峰会以聚焦互联网影视产业发展为出发点，通过第十届中国网络视听产业论坛、原创文学影视创投峰会、互联网影视精品榜单发布、互联网影视盛典等多个板块，系统性地梳理了互联网影视行业发展的现状与趋势。而在网络视听产业论坛上，互联网大佬们纷纷围绕网剧和网综的发展态势建言献策，为观众带来不少好消息。

网剧：内容为本，不再盲目砸钱请流量明星

从《军师联盟》 到《白夜追凶》，从《致我们单纯的小美好》到《你好，旧时光》，去年以来，网剧数量迎来爆发式增长。在此次中国网络视听产业论坛上，两场分论坛分别以“网络剧如何精品化”“网剧爆款的生成之道”为主题，聚焦新时代背景下网剧的生存样态。

爱奇艺副总裁、爱奇艺自制剧中心总经理戴莹以2014年推出的《灵魂摆渡》为例，“《灵魂摆渡》上线的时候，我们内部猜破亿就成功了，没想到一个月内就突破了四五亿流量。我们很振奋，也很震惊，网剧原来有这么大的市场空间。”之后，爱奇艺加大投入，接连制作了《心理罪》《盗墓笔记》等内容。戴莹分析：“传统电视剧中，家庭伦理、战争题材占据了非常大的比例，这些类型很难满足当下年轻人的喜好。网剧主要收视群是90后、00后，所以你做的题材要适合他们。只有抓住核心用户的喜好，才会有现在发展的井喷。”流量演员也是爆款网剧打造路上不可回避的问题。戴莹表示：“平台不一定要追逐大流量明星，不合适就不能用。好的作品应该是抓一个好的剧本，找特别用心的好团队，再找到特别合适的演员。”

执导过《老九门》等网剧的导演林楠直言：“不管是拍网剧还是电视剧，我们都以严谨的态度对待，创作过程没有任何不同。”他归纳这几年的爆款网剧的特质，“就是在开播前，绝不被关注，越不被关注的剧越有可能成为爆款。从这个角度来说，一部没钱、没有炒作点、没有流量明星的爆款网剧，倒是回归了一部剧的创作本源：有好故事，大家也愿意讲好这个故事，在每个环节都认真对待了。”

即便是各个创作环节都认真对待的网剧，也未必就能成为爆款。小糖人传媒董事长朱振华表示：“只有10%的作品可能成为爆款。创作需要极大的勇气和坚守。”优酷总裁助理许志敏直言：“能不能成为爆款，市场说了算。做好的内容，首先是对内容要有敬畏之心，从一开始你的初心是做好内容，而不是一定要做爆款。”

好故事当然离不开剧本。在“网络剧如何精品化”论坛上，不少业内大咖同样将网剧的发展归纳为“好内容为本，流量明星为辅”。腾讯视频总编辑、企鹅影视高级副总裁王娟认为，精品网剧的第一要素是“好故事”，“不管是已拍好的网剧，还是未拍好的，好的故事始终是最重要的。”

比起传统影视剧的创制，网络基因里先天带着“流量”要求，也造成了网剧行业更愿意砸钱请流量明星的习惯，但这一“传统”，在当下越来越理性的网剧产业链上，越来越被弱化。“演员成本大于制作成本的，都是高风险评估。”阿里巴巴大文娱集团优酷事业群剧集中心总经理马筱楠坦言，“有很多没有名气但非常适合角色的演员，他们的精彩表演一样可以回报平台。”

网综：粉丝升级，全民参与宛如“制作人”

除了网剧，互联网强大、自由的生长环境，也让网络综艺有了迅速繁殖的土壤，新鲜的观感与运作模式不断刷新着观众的体验。

从《这！就是街舞》《偶像练习生》到《创造101》，去年，各大视频网站共上线159部网络综艺节目，新上线播出的网综较2016年同比增长53%，播放量同比增长120%，大量原生互联网内容喷涌而出。与此同时，“圈层文化”、产业化升级、节目出海等也成为了当下网综行业的热门议题。在由优酷主办的“网综的产业化升级”论坛上，数位行业大咖就当下网综行业的热门议题展开了探讨。

当互联网的内容呈几何级倍数增长时，如何投网友所好？精准的定向内容推荐是所有视频网站渴望的“利器”。

“和传统的电视综艺相比，网综观众的观看感受是能被制作人感知到的”，《这！就是街舞》是灿星制作副总裁陆伟的网综初体验，播放量超9亿、微博话题阅读量130亿、讨论量超过1个亿，成为在今年上半年的唯一一档能和《创造101》比肩的网络综艺节目。

对于此次网综初体验，陆伟感触颇深，更在论坛现场直言：“你对于节目所有的调整，都会立竿见影地表现在点击量上。”他将洞察年轻人的心理活动和心理状态，并由此抓住他们的行为，概括为“命中”，“怎么命中年轻人？核心主题的提炼很重要。”《这！就是街舞》主题是“和平、爱与尊重”，这是在跟年轻人，特别是和街舞文化圈的舞者访谈后进行的核心提炼。这个主题确立之后，由始至终贯穿。

日月星光传媒创始人易骅认为，庞大的互联网群体，为节目带来大批量年轻粉丝的同时，也让制作者、明星和观众之间的关系发生了变化，“随着粉丝的影响力越来越大，他们逐渐有了从参与者转变为操控者的欲望。”用户不再只是旁观者，而是通过会员模式等形式，参与节目从策划、制作到宣发等内容的全链条，宛如“全民制作人”，让用户对节目的参与程度越发深入。在她看来，这就是时代带来的挑战和机遇，所有的制作人应该拥抱这种变化。

除了一般意义上的网综，今年涌现的热门网络综艺节目《偶像练习生》《创造101》等更让“网综出道”成为可能，通过剧情化、真人秀化和陪伴式的养成感，为艺人孵化和偶像打造提供新思路。

乐华娱乐CEO杜华直言，大量练习生因为偶像综艺而出道，但其实当艺人也是需要职业素养的，“随着时间的推移，这个行业的门槛会越来越高，我相信这些练习生练三天或三个月出道的概率会很小。要把偶然现象变成必然现象，那就必须坚持品质，同时将前端选拔培训时间周期拉长。”