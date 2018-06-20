中国移动支付引领全球-4000家俄罗斯商户接入支付宝

晨报记者 姜欣愉

“俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，其他都去了。”

这尽管是一句网络上的玩笑话，但当前在俄罗斯，确实充满了不少中国元素，你可以尝到美味的小龙虾，见到热情的中国大妈，甚至，还能发现熟悉的一抹“中国蓝”。为迎接世界杯期间的中国游客，俄罗斯有4000多家商户开通了支付宝消费。

作为“新四大发明”之一，支付宝于2017年4月正式进入俄罗斯市场，从最初莫斯科市中心的部分纪念品商店，到如今覆盖机场、百货、地铁等各类生活场景，中国消费者前往俄罗斯，也能基本不带钱包就出门了。

从地铁到商店

都能使用支付宝

今年端午节，85后白领倩倩带着妈妈一起去了趟俄罗斯，表面上是看世界杯，实则身为伪球迷的母女俩，是想借着三天假期在莫斯科逛一逛。“我们住在特维尔大街附近，离很多景点都近，交通也方便。”倩倩说。因此，莫斯科那些别具特色的地铁站，便成了她们每天都要去的地方。

6月17日，倩倩和妈妈看了来莫斯科后的第一场球赛，德国对阵墨西哥，在往返卢日尼基体育场时，她们就搭乘了中央环线地铁，只不过去时她们是用卢布买票，而回程则使用了支付宝。

“看到支付宝的时候很亲切，我也是只会英语不懂俄语，还要带着妈妈。”倩倩表示。在本次世界杯上，莫斯科共有两座球场用来承办足球比赛——卢日尼基体育场和斯巴达克体育场，分别有中央环线卢日尼基站和7号线斯巴达克站直达，而卢日尼基站，正好就属于支付宝的覆盖范围。

在莫斯科，能用支付宝扫码买票的地铁站还有伊兹迈洛沃站、商务中心站、火车头站和加加林广场站，为了方便中国游客，部分站台内还贴有中文提示和装有PIN-Pad 设备，专门用来生成并打印支付所需的二维码。

莫斯科的地铁票种类也很多，有单次、多次、单日、多日等形式，倩倩当天买的是单次票，一人花费55卢布，折合人民币大约5.5元左右。

除了乘坐地铁外，在俄罗斯“买买买”也能用上扫码付款。倩倩表示，她在阿尔巴特大街上就偶然看到一家小店玻璃门上，贴了个支付宝Logo，“一下子对这家店就很有好感”。

资料显示，当前包括俄罗斯两大知名百货公司，莫斯科的TSUM 和圣彼得堡的DTL，三大连锁超市dixy、Victoria和Azbuka，以及有当地“丝芙兰”之称的L'Etoile在内，共计约4000家商户都接入了支付宝，消费者直接使用支付宝结账，还能享受实时汇率优惠直接扣除人民币。

支付宝已有约

8.7亿年度活跃用户

有人估算，本次世界杯将吸引10万名中国球迷前往俄罗斯观赛，这就意味着，他们都能在异国他乡见到这一抹熟悉的“中国蓝”。而俄罗斯，只是支付宝全球版图中的其中一块，2018年以来，支付宝的国际化进程俨然进入加速阶段。

目前，支付宝已经在全球40个国家和地区开展了线下支付业务，主要为中国日益增长的出境游客提供他们熟悉的移动支付服务，包含了交通、购物、餐饮、景点等场景。而就在6月初，蚂蚁金服对外宣布完成了新一轮140亿美元的融资，主要用途之一便是支付宝的全球化拓展，另据阿里巴巴公布的数据显示，截至今年3月，支付宝连同其海外合营公司伙伴在全球已有约8.7亿年度活跃用户，这也是支付宝首次公布其全球活跃用户数量。

不难看出，支付宝在海外拓展的潜力巨大，而其中一个因素，是处于发展中国家行列的中国，却在移动支付领域领先于不少发达国家。

据《环球市场》刊登的一期论文表明，移动支付在中国迅速崛起，主要归因于网上购物驱动力和信用卡文化未充分发展两方面。

在美国，刷卡几乎贯穿了当地居民的衣食住行，长时间的沉淀让这种消费方式成为了他们的生活习惯，继而形成一种“信用卡文化”，从纸币到信用卡再到移动支付，美国人拥有一条完整的支付发展路径。

而在中国，当人们的信用卡渗透率还并不高时，移动支付时代就已经伴随着线上购物的兴起而到来了，相当一部分年轻人几乎跳过了信用卡，“弯道超车”直接进入到了移动支付阶段。有人开玩笑说，未来人人都拿手机来支付，小偷可能都没钱可偷。