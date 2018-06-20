风雨

沪深两市经历连续下跌之后，市场迎来低迷情绪，而随着上周美联储加息的“靴子落地”和本周一的暴跌，市场风险进一步释放。但是中美贸易摩擦的阴影还在发酵，市场焦虑状态有所抬头。

“近来市场最可怕的地方是个股不时出现闪崩，而这种突然而至的跌停很容易让人受伤。本来投资者希望A股在端午节后迎来变化，因为从时间周期看，端午节后确实有变盘潜力，但贸易摩擦消息令人担心会不会持续波及二级市场。”娇娇有点担心地说。目前业绩惨淡、估值高、高负债和高质押，尤其是被大股东大量质押的股票成为跌停榜的主力军。

“近期大A各板块几乎全线下调，指数也跌破了3000点，6月份在CDR发行、资管新规落地以及世界杯等事件影响下，市场紧张的资金面和流动性对A股走向有一定影响。”高智说。大盘“磨底”未完，空头排列警报未除，但大A现在高估值个股占比低、基准利率又处于低位，所以投资者策略上仍需保持定力。

“做股票，空仓等待和保持耐心是很重要的，我们并不需要每个交易日都要参与交易，如今市场仍在继续探底，要想看到日出，还需要守到拂晓。因此，我建议稳健性投资者继续谨慎观望守候，或者轻仓出击防守板块，如医药股和大消费概念股。”郁教授提醒现阶段以风险防范为主，不轻易参与博弈。

“空头可以利用一些不利因素打压股指，但打压的目的无非还是想捡取更便宜的筹码，所以现阶段，对多头来说是难熬的，但时间在散户一边，机构的资金是有成本的，6月信托非标到期数千亿，机构比散户艰难，而小散的资金只要不是等着急用，最终熬死机构是大概率的，目前大A离底部区域并不远，后市还会受到各种不利因素的干扰，但大盘回落空间有限。”高智觉得此刻还是应该给投资者鼓鼓劲。

今日行情预测：探低回抽

仓位：70%

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