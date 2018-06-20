千亿蒸发，工业富联获第一个跌停-是工业企业，还是创新企业，市场分歧大

晨报记者 林劲榆

昨天，工业富联收获了上市后的第一个跌停，截至发稿，报20.32元，跌幅10.01%，成交额43.57亿元，换手率18.78%。从6月13日最高价26.36元计算，仅仅四个交易日，工业富联市值蒸发达到1189亿元。

作为独角兽概念股，工业富联的走势广受关注，但其股价走势明显低于市场预期。6月8日，工业富联上市首日涨停，收19.83元/股。此后连续两个交易日一字涨停。

仅仅3个涨停板过后的6月13日，工业富联就打开涨停，当天达到最高价位26.36元/股，全天成交金额高达158.10亿元，最后报收25.72元/股。

在2018年已经上市开板的66只新股中，以未开板涨停天数排名，工业富联与今年上市的华西证券、嘉友国际一起，凭借3个涨停板并列倒数第五名。打新成功的投资者每签盈利仅1.195万元。

此后的走势更是糟糕，6月14日工业富联险些跌停收盘，最终全天大跌9.45%，6月15日早盘跌超5%，最终报收22.58元，跌幅3.05%。

6月19日，工业富联延续低迷走势，与大势不振也有关联。工业富联跌停收盘，成交额43.57亿元，换手率超18.78%，市盈率为25倍，总市值降至4002亿元，距离一周前，总市值缩水超过1189亿元。

对于工业富联的估值，市场分歧较大，券商给出的预期市盈率从15倍到40多倍不等，差距达到两到三倍，而很多中签者表示“开板就卖，随时关注”。“正是由于很多投资者并不看好其预期，所以工业富联上市没多久，就有投资者大举抛售了，所以多个交易日成交量相当大。”有关分析人士表示。

顶着工业互联网的名头，成功登陆A股市场的工业富联，并没有带给投资者太多的惊喜，其中有多方面的原因。

首先工业富联本身发行市值较大，在资金普遍紧张的目前市场环境下，股价缺乏资金面的支持，近日以来，沪深两市大盘都表现疲软，在弱势市场中，大盘股当然首当其冲面临资金抽离。

另外工业富联止步三连板，低于市场预期反映了当前投资者谨慎态度，这或与工业富联本身处传统制造业有关，想象空间不如药明康德大。

在不少机构投资者眼中，工业富联本质上还是代工企业，首日上市市值就能排到前几名的，已经相当程度透支了预期，分析人士指出，工业富联带有鲜明的劳动密集型产业符号，如果把工业富联归入制造型企业，目前现在约25倍的市盈率并不低。大部分工业企业目前的市盈率约10倍，也就是说，作为工业企业，工业富联还有进一步下跌空间。

而此次工业富联上市的业务板块主要是工业互联网，如果工业富联的工业互联网成功转型，则市场估值有望上浮。

在业内人士看来，工业富联的估值其实是如何寻找在代工厂与工业互联网转型之间的平衡点。工业互联网+先进制造领域稀缺龙头级标的，按照2018年净利润20~25倍市盈率，合理的市值区间应该为3731亿元—4664亿元。