工业富联融资额全球第二 上交所超港交所世界第三

记者 曹西京

晨报讯 尽管周二小米CDR 发行申请取消上会，但德勤等认为，今年下半年CDR仍会推进。“CDR发行上市不容易，要求较高，初期将吸引标杆行企业。估计很多企业会模仿小米这种发行港股和CDR的模式。”德勤合伙人牟正非说，今年上半年A股发行63只新股融资931亿元人民币，预计全年约120-160家企业上巿融资1700-2000亿元人民币。

德勤预计，在新上巿制度下，包括知名中资独角兽在内的新经济公司7月起将陆续登陆资本市场，或提升上海和香港证券交易所今年年底在全球新股融资榜的位置。然而，这需要一个较稳定的巿场，其中中美贸易关系、中国经济去杠杆以及英国“脱欧”等进展可能影响较大型新股的上巿时间和规模。

今年上半年香港有101只新股融资大约503亿港元，数量同比增加49%，但融资额同比下降8%。这主要由于今年2月起香港新上市制度正式生效，大量创新企业赴港上市，但这些企业以中小型为主，带来上半年港股一级市场数量多但融资额下降，平均融资规模也进一步缩小。

而在A股IPO巿场，尽管上半年减速，但平均融资额明显上升。这其中，工业富联、宁德时代两只独角兽功不可没，分别以271亿元和55亿元居A股前两名。工业富联在全球市场融资额也居第二，仅次于德国交易所发行的西门子医疗。德勤预计，今年前6个月A股市场发行63只新股融资931亿元人民币，数量和融资金额同比分别下降74%和26%。在今年迄今全球第二大新股工业富联和其他大型新股发行的推动下，上海证券交易所以646亿元人民币融资总额超越港交所，排世界第三，仅次于纽交所和纳斯达克交易所；德国证券交易所第四，香港交易所则以大量新股上巿排第五。