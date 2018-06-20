工信部：-车联网产业标准 2020年建成

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，工业和信息化部、国家标准化管理委员会发布了《国家车联网产业标准体系建设指南》，两部门表示，将推动形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构，到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系。

车联网产业是依托信息通信技术，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位连接和数据交互，提供综合信息服务，形成汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态，是全球创新热点和未来发展制高点。大力发展车联网，有利于汽车产业创新发展，构建汽车和交通服务新模式新业态，促进辅助驾驶和自动驾驶发展，提高交通效率、降低事故发生率、节省资源、减少污染、进一步解放生产力。

《国家车联网产业标准体系建设指南》分为总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务等若干部分，其中智能网联汽车部分已于2017年底印发。指南中提出，充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，加快共性基础、关键技术、产业急需标准的研究制定，加紧研制自动驾驶及辅助驾驶相关标准、车载电子产品关键技术标准、无线通信关键技术标准、面向车联网产业应用的LTE-V2X和5G eV2X关键技术标准，逐步建设跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的国家车联网产业标准体系，满足研发、测试、示范、运行等产业发展需求。到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系。