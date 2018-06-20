马云马哈蒂尔会谈刷屏东南亚媒体-马来西亚给阿里巴巴投信任票

晨报记者 苗夏丽

6月18日，阿里巴巴在马来西亚的办公室正式投入使用，马云专程飞赴马来西亚，并在开业仪式之前拜访了93岁的马来西亚新任总理马哈蒂尔，进行了一个小时的会谈。

此次阿里巴巴开设马来西亚办公室，阿里云、菜鸟网络等多个业务板块的员工将入驻。他们的到来，将为当地小企业提供更多服务，帮助其更好利用阿里巴巴生态体系所提供的机会。

“马来西亚是对投资友好的国家，我们相信投资能带来就业和机遇。阿里巴巴乐于给本地人机会，乐于帮助小企业，非常欢迎你们来发展，希望你们支持马来西亚企业出口，并且培训我们的企业家。”在开幕仪式前，马来西亚传奇总理，92岁的马哈蒂尔在总理府会见马云时说。

马哈蒂尔在会谈中也表示，期待阿里巴巴在马来西亚有更大的发展，也欢迎像阿里巴巴这样能够帮助本地小企业发展的中国企业投资。

马云与马哈蒂尔的会面，当天刷屏了马来西亚与东南亚各大重要媒体头版，并同时点出一个重要话题：双马会表明，马来西亚对阿里巴巴为代表的中国企业投资持信任与欢迎的态度。

在办公室的开业仪式上，马来西亚派出了规格极高的代表到场祝贺：财政部部长，以及多媒体和通信部部长。财政部部长，是马来西亚内阁中仅次于首相的最重要职务，这足以凸显马来西亚新政府对阿里巴巴的重视。

在仪式上，44年来大马的首位华人财政部长林冠英对阿里巴巴进行了毫无保留的夸赞，称阿里巴巴在马来西亚扎根开办公室，是中马两国关系的“光辉典范”，同时感谢阿里巴巴“能够和新联邦政府合作，为马来西亚人带来新的投资，创造新的就业机会和经济机会。”

马来西亚最大的报纸之一《马来邮报》，用一整个头版的篇幅报道了马云和马哈蒂尔的会面，认为这次会面显示了马来西亚对中国企业在马投资的极大欢迎，并尤其需要阿里巴巴这样能够帮助本地小企业发展的中国投资。

马云表示，不少中国企业都有意在马来西亚进行投资，阿里巴巴此行，正是代表中国企业而来。“阿里巴巴一直致力于推动帮助马来西亚进行技术升级换代，通过阿里巴巴生态体系，帮助马来西亚小企业走向世界舞台。”

在马云到访马来西亚新闻的评论区，有网友评论道：阿里巴巴能给马来西亚的太多了：人工智能、物流（世界范围内）、云计算、电商、无现金交易等。同时他们有资金、科技，以及人力资源。马云是真诚的想帮助全世界的青年。所以我希望这次会谈能有好的结果。

阿里巴巴在马来西亚落地生根，将为当地带来先进技术和全新机遇。去年11月，数字自由贸易区运用菜鸟先进技术后，清关时间从1天优化到3小时。今年4月，阿里巴巴派出资深电商专家团队，在马来西亚9个城市为330家小企业进行了电子商务培训。菜鸟国家智能物流骨干网首批在全球布局了6大eHub节点，马来西亚首都吉隆坡正是其中之一。7月，阿里巴巴还会携手马来西亚政府在杭州举办“马来西亚周”系列活动。

中国消费者也受益于越来越便利的中马跨境贸易。天猫国际联合发布的2017年度进口消费者报告显示，马来西亚是“一带一路”沿线国家销往中国数量增长最快的国家之一，马来西亚榴莲、咖啡等商品越来越受到中国90后、95后年轻人的喜爱。

在马来西亚，阿里巴巴代表着通向世界的大门。自2017年3月带来eWTP“中国方案”，阿里巴巴举全集团之力助力马来西亚商业基础设施升级，仅用一年时间就将eWTP试验区从想法变成现实，开始真正帮助马来西亚小企业走向世界。

“逆全球化”阴影下，阿里巴巴以中国和马来西亚为节点，构建了一条辐射东南亚区域的跨境贸易“专线”，点燃了无数小企业的全球化梦想。马来西亚办公室的开业，不仅是阿里巴巴服务马来西亚小企业的重要举措，也预示着其推进中国数字版“一带一路”进入东南亚地区的战略轨迹进入快车道。

在会谈中，马云还向马哈蒂尔表示，阿里巴巴和马来西亚共建的eWTP以及DFTZ，乃至阿里巴巴本身，灵感都是来自于20多年前马哈蒂尔任总理时，提出的多媒体超级走廊计划。现在他希望能用eWTP帮助马来西亚小企业和年轻人走向世界。

马来西亚发行量最大的英文报纸《星报》，以整个头版报道了马云的来访。星报称：（马云）对马来西亚信心依旧。文章还引用了马云对马哈蒂尔的评价：传奇，知识量丰富。

马来西亚政府的数据显示，eWTP首个海外试验区——马来西亚数字自由贸易区（DFTZ）启用仅半年，就有2651家马来西亚小企业加入了该项目。通过eWTP，马来西亚的小企业正在加速走向广袤的亚洲和全球市场。

目前，阿里巴巴旗下包括天猫、蚂蚁金服、阿里云、菜鸟、速卖通等均在东南亚和“一带一路”沿线发展业务，用技术和商业力量实现“一带一路”沿线国家贸易畅通。

随着阿里巴巴在吉隆坡的办公室投入使用，马来西亚数字自由贸易区的建设步伐将大大加快，数十万马来西亚及东南亚小企业和年轻人将受惠于eWTP“中国方案”。正如马云此前所说:“我们不是在建一个自贸区，我们是为年轻人，为小企业在建一个未来。”