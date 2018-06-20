马破伤风免疫球蛋白生产工艺升级-专家建议：抗破伤风免疫方法在教学、培训、实践中应“与时俱进”

晨报记者 谢竲

人类对抗破伤风的历史已达数百年，至今仍是人类面对的主要公共健康问题之一。在日前举行的马破伤风免疫球蛋白临床应用研讨会上，记者了解到，虽然破伤风在城市范围内的发病已明显减少，但在落后区域仍非常常见。与会的多名专家、学者建议，随着相关治疗药物研发的不断深入推进，最新、最先进的预治疗方法应及时地在医学教学以及住院医师规范化培训中进行更新。

患者平均病死率20%-30%

很多人对“破伤风”一词都不陌生，受伤后如果创口较深、较大，都需要打一针“破伤风针”。事实上，破伤风是一种名叫“破伤风梭菌”的细菌，大量存在于人和动物肠道中，由粪便污染土壤后经伤口感染引起疾病。破伤风患者死亡率较高，平均病死率为20%～30%，重症患者高达70%，新生儿及老年人病死率尤其高。

复旦大学附属华山医院传染病科原主任、复旦大学附属华山医院抗生素研究所原副所长张永信教授指出，破伤风发病情况在我国建国前后发生了很多变化，随着社会经济水平的提高和民众健康意识的增强，破伤风在城市发病已明显减少，而经典的治疗方法也应随着药物研发的进展及时更新。

“马破”生产工艺已升级

记者在会上了解到，目前，针对于未接受或未完成全程主动免疫注射，而伤口污染、清创不当以及严重的开放性损伤患者，破伤风抗毒血清是最常用的被动免疫制剂。但由于其存在很多不良反应，一般对破伤风抗毒素有过敏反应的患者，免疫史不清与血清过敏、伤口感染24小时以上，以及接种破伤风类毒素仍无免疫力的破伤风患者，则可以采用马破伤风免疫球蛋白治疗。

据悉，马破伤风免疫球蛋白是用经吸附破伤风疫苗免疫的健康马血浆，经提取、灭活病毒制成，注射后即刻产生免疫效果。上海赛伦生物技术股份有限公司就马破伤风免疫球蛋白进行了生产工艺的全新升级和改进，包括引入了单马厩饲养模式，以及血液病毒灭活、现代柱层析纯化等技术。在保证了产品安全的同时，也提升了质量，从而得到了国家质检和药监部门的充分肯定和积极的推介，较过去的破伤风免疫已有了更科学更先进的预防治疗方法。

建议：及时更新预治疗方法

针对这些问题，与会的多位专家一致建议，成立“特殊感染外科小组”，就抗破伤风免疫球蛋白的临床合理应用达成了共识，将更合理地开展学术推广和学术交流，及时地补充和更新在医学教学以及住院医师规范化培训中的抗破伤风免疫方法。

此外，上海市公共卫生临床中心党委书记卢洪洲教授指出，虽然破伤风等疾病在城市的发病率逐渐减少，但是在一些相对较落后的非洲地区仍然是非常常见的状态。随着我国一带一路的建设，在非洲的劳务输出在近年也达到高峰，破伤风的合理诊治和预防不仅对我国医疗水平的推进有着非常重要的意义，同时也可帮助和提高国际的临床救治工作。