618大促，苏宁易购销售额增121%

任则

苏宁易购618年中大促线上线下全面爆发。截至6月18日18：00，整体销售额同比去年增长121%。

作为家电全渠道销量第一平台，苏宁易购的表现成为整体市场的“阴晴表”。618，苏宁持续稳居海尔、美的、海信、西门子、格力等品牌最大渠道。

懒人经济、世界杯

拉动618大卖

占据双线优势的苏宁易购，今年618销售额同比去年增长121%。

其中，海尔、苹果、美的占据品牌销售额榜前3强。 iPhone 8P、iPhone X、小米8、荣耀畅玩7A、美的空调、雀巢奶粉、泰国金枕头榴莲、雪花啤酒、达利园小面包、维达手帕纸为TOP 10单品订单。

懒人经济盛行，女性“扛起来半边天”，承担起618当天67%的订单，洗碗机、扫地机器人、全自动洗衣机成都市女性新宠。男人们追求“动口不动手”，破壁机、智能电视、苏宁小Biu智能音箱迎来销售新高点。

数据显示，尿不湿、奶粉、儿童玩具等母婴产品同比去年增长150%，且购买母婴类产品顾客客单价相对较高。

世界杯点燃剁手热情。世界杯期间，苏宁超市整体销售额同比增长402.58%，小龙虾代表队“鳌鳌”领先。

高科技的智能数码产品也是今年苏宁618的爆款，小米盒子、智能门锁、数码单反等在618当天被消费者疯狂“拔草”。

苏宁小店

外送15万单初试身手

苏宁易购5000家互联网门店成为流量战场。

自608大促全面爆发后，苏宁智慧零售业态销售总额同比增长30%，订单总量同比增长24%。

深夜看球疯狂，小店配送也不停。截至6月18日18：00，16座城市的苏宁小店共接到15万单配送需求，深夜售出的世界杯套餐已超过16万份。