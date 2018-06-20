金融硕士排名公布 交大高金全球前十

晨报记者董川峰报道 英国《金融时报》（以下简称FT）刚刚公布了2018年全球金融硕士项目排名。上海交通大学上海高级金融学院（高金/SAIF）金融硕士项目（简称MF）综合排名较去年再次攀升4位，首次跻身全球十强，并继续保持亚洲第一。清华大学经济管理学院和北京大学光华管理学院，他们分列全球第十五和全球第十八名。

在投资回报率方面，高金继续保持亚洲第一、全球第七的领先优势。此外，在学员毕业后三年薪资涨幅指标上，高金跃升至亚洲第一，并稳居全球第五。

FT自2011年起推出的这项排名，是目前全球最权威的金融硕士项目排名体系。其十七项评价指标从两个关键领域全方位衡量商学院及其金融硕士课程实力：一个领域是校友的职业发展，共涉及七项指标，权重共计58%，数据来自对各项目毕业三年后校友的问卷调查。另一领域是商学院及其MF课程的多样性，共涉及十项指标，权重共计42%，数据则取自针对商学院的问卷调查。