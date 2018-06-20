打破学历资历围墙 交大30岁可评正高

晨报记者董川峰报道30岁出头的年轻教师也能晋升正高职称。昨天，上海交通大学公布了学校人才强校主战略，建立“同台竞技，同轨运行，共同发展”的师资队伍建设新机制。同时打破学历和资历围墙，只要学术、能力够格，就给高级职称。

交大推进分类发展，为教师提供多元化的职业发展途径，构建了以教育教学能力和学术创新能力为核心的教师评价机制。也就是说，学校不同的岗位类型、学科类型，制定了长聘体系、专职教学、专职科研、思政队伍、实验与工程队伍、行政管理人员等不同的评价体系，实现分类管理、分类评价。比如，人文学院教师施索华25年来一直从事本科思政课的教学工作，被学生称为“知心姐姐”。近期在学校分类评价指导原则下，施索华成功晋升了专职教学类教授职称，打破了原先思政老师职称评定的天花板。

交大在推进“高层次人才引进”的同时，建立“同台竞技，同轨运行，共同发展”的师资队伍建设新机制，以学术水平和能力作为衡量人才的最重要标准，为本土人才与引进人才搭建开放、公平的事业舞台。

2018年起，学校制订《上海交通大学长聘教轨岗位公开招聘制度实施办法》，采取国际通行方式，在长聘教轨岗位上引入“公开招聘、竞争入职”模式，建立严格完备的评审流程与工作机制，从师德师风、学术水平、教学能力、综合素养等多方面对候选人进行全面考察。